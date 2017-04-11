Samsung Bixby dördüncü çeyrekte yeni özelliklere kavuşacak

Samsung Bixby adını taşıyan yapay zekâ tabanlı yeni dijital asistanını Galaxy S8 ve S8+ ile birlikte kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Samsung’un her iki akıllı telefona da Bixby’ye erişim için özel bir buton yerleştirmesi, şirketin dijital asistana verdiği önemi gözler önüne seriyor.

Ancak Bixby’nin ilk etapta sadece İngilizce ve Korece konuşacak olması, diğer dilleri konuşan Samsung hayranlarını biraz üzmüşe benziyor. Buna ek olarak, Bixby ilk etapta tüm yeteneklerini sergilemeyecek gibi görünüyor.

Bu da Bixby’nin ne zaman genişletilmiş dil desteği ve yeni özelliklere kavuşacağı sorusunu akıllara getiriyor. Samsung ilk etapta bu soruya yanıt vermese de, şirketin Almanya ofisine ait destek sayfası merakı gidermeye yardımcı oluyor. Sayfada bulunan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde Bixby’nin yılın dördüncü çeyreği itibarıyla Almanca konuşmaya başlayacağı belirtiliyor. Sayfaya eklenen küçük bir görselde de Almanca olarak “Bixby ‘Merhaba’ diyor” cümlesi yer alıyor.

Samsung Bixby Note 8 ile birlikte güncellenebilir

Bunun dışında ortada somut bir bilgi bulunmasa da, Bixby için sonbahar aylarında kapsamlı bir güncellemenin planlandığı anlaşılıyor. Samsung’un dijital asistanının sadece S8’e özgü olmayacağı ve Note 8’de de yüklü olacağı düşünülüyor. Note 8’in eylül ayının ilk haftasında Berlin’de düzenlencek IFA’da tanıtılması muhtemel görünüyor. Dolayısıyla Bixby için hazırlanan büyük güncellemenin de bu etkinlikte duyurulması şaşırtıcı olmayacaktır.