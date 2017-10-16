Samsung Bixby 2.0 18 Ekim’de resmiyet kazanabilir

Samsung’un geleneksel geliştirici konferansının kapıları 18 Ekim’de açılacak. Güney Koreli şirket, ABD’nin San Francisco şehrinde gerçekleştirilecek etkinlikte dijital asistanı Bixby’nin yeni versiyonunu duyurabilir. Samsung Bixby 2.0 ile rotasını üçüncü taraf ürünlere ve akıllı telefonlar dışındaki cihazlara çevirebilir.

Bixby ilk olarak şirketin geçtiğimiz ilkbaharda satışa sunduğu Gaşaxy S8 ve S8+’ta boy göstermişti. Ancak dijital asistana gelen ilk tepkiler, pek de sıcak olmamıştı. Kısıtlı dil desteğine ek olarak, Bixby’nin İngilizceyi anlamakta dahi zorlanması, dijital asistanın Güney Kore dışına çıkışını iki ay geciktirmişti. Dijital asistan pazarının doygunluğa ulaşması da Bixby’ye yönelik heyecanı aşağıya çekmişti.

Bixby’yi akıllı telefonların ötesine taşıyacak ürünler konusunda akıllara gelen ilk seçenek ise akıllı hoparlör oluyor. Teknoloji dünyasında son zamanların yükselen değerleri arasında yer alan akıllı hoparlörler, Amazon’un dijital asistanı Alexa’nın başka üreticilerin cihazlara girmesine ön ayak olmuştu.

Samsung Bixby 2.0 ile boşlukları doldurmayı hedefliyor

Samsung Bixby 2.0 ile ilk nesildeki açıkları kapatmayı amaçlıyor. Şirketin mobil biriminin şefi Koh Dong-jin, Bixby 1.0’ın eksik parçalarını Bixby 2.0 ile tamamlayacaklarını belirtti. Koh, üçüncü taraf geliştiricilerin de Bixby 2.0’ın şekillenmesine katkıda bulunabileceklerini sözlerine ekledi.