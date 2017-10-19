Samsung Bixby 1.0’dan altı ay sonra Bixby 2.0’ı duyurdu

Samsung sesli dijital asistanı Bixby’nin ikinci nesil versiyonu, Bixby 2.0’ı duyurdu. Yeni sürümle Samsung akıllı ev cihazlarına da yönelecek.

Samsung’un San Francisco’da düzenlediği geliştirici konferansında duyurulan Bixby 2.0 ile birlikte Güney Koreli şirket, dijital asistanını Amazon Alexa ve Google Assistant’ın ciddi bir rakibi hâline getirmeyi hedefliyor. Her iki rakip platform, son kullanıcılara yönelik ürünlerle ve destekleyen yazılımlarla güçlü birer ekosistem olarak ilerliyor.

Samsung yeni Bixby’nin, hangi cihaz üzerinde çalışırsa çalışsın, doğal dili işleme ve kullanıcıların ihtiyaçlarını tahmin etme konularında daha yetenekli olacağını söylüyor.

BIXBY 2.0 İLE SAMSUNG AKILLI EV CİHAZLARINA YOĞUNLAŞACAK

Bixby’nin yeni versiyonu, Samsung’un belirttiğine göre, telefon, TV, buzdolabı, hoparlör ve bunun gibi cihazlardan oluşan, internete bağlı cihaz ekosisteminizin merkezi kontrol noktası olarak işleyecek. Samsung, Bixby 2.0’ın Alexa ve Google Assistant gibi, geliştiricilere açık olacağını; geliştiricilerin mevcut uygulama ve servislerini platforma ekleyebileceklerini söyledi. Samsung, geliştiricilere özel Bixby yazılım geliştirme araçlarını dün itibarıyla beta olarak geliştiricilere de açtı. Üstelik şirket Bixby’yi ABD ve Güney Kore’den başlamak üzere Samsung TV’lerde sunuyor.

Samsung Bixby’yi geçtiğimiz mart ayında Galaxy S8 ile birlikte duyurmuştu. Başlangıçta sadece ABD ve Güney Kore’deki kullanıcılara hitap eden Bixby sesli asistan, bu dil destekleriyle ilerlemesine rağmen, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu diğer ülkelere açılmıştı. Bixby’nin Voice, Home ve Vision olmak üzere üç farklı parçası bulunuyor. Bunlardan Home ve Vision’ı Galaxy S8, S8+ ve Note 8’de, Türkçe cihazlarda da düzgün şekilde kullanmak mümkün. Bixby Voice ise yalnızca Amerikan İngilizcesi ve Korece dillerinde kullanılabiliyor.

Bixby 2.0’ın akıllı ev cihazlarını hedeflemenin dışında mevcut akıllı telefonlara ne gibi farklılıklar getireceğini zamanla göreceğiz. Diğer sesli asistanlar gibi, Bixby’nin de Türkiye’de yayılması için Türkçe’yi desteklemesi gerekiyor. Samsung için Türkiye önemli bir fırsat. Herhangi bir sesli asistan teknolojisinin geniş yaygınlığa ulaşmadığı, bunun yanı sıra geniş bir Samsung cihaz ekosisteminin bulunduğu ülkemiz, Bixby için uygun bir pazar gibi görünüyor.