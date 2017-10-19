Samsung 360 Round 17 farklı lensle çekim yapıyor

Samsung 360 Round adını taşıyan yeni bir kamera duyurdu. Adından da anlaşılacağı üzere, bu kamera 360 derecelik çekim yapabiliyor.

Üstünde 17 adet lens bulunduran bu kameranın sekiz adet kamera çifti yatay olarak yerleştirilmiş. Diğer bir lens de düşey olarak konumlandırılmış. Kamera ve lensleri, suya ve toza dayanıklı yapısıyla dış ortamda çekim ve canlı yayınlar için elverişli görünüyor. 360 Round, Samsung’un daha önce Project Beyond adıyla geliştirmekte olduğu kamera çalışmalarını temel alıyor.

Samsung 360 Round’ın 17 kamerası 1/2.8 inç, 2 megapiksel görüntü sensörüne ve f/1.8 lense sahip. Üstünde yer alan altı adet dahili mikrofonun yanı sıra iki adet harici mikrofon için de destek sunuluyor. LAN ve USB-C bağlantıları, 10 GB RAM, 40 GB dahili hafıza, 2 TB’ye kadar SSD ya da 256 GB’ye kadar SD kart desteği de mevcut.

Samsung, 1.93 kilogram ağırlığa sahip bu kameranın soğutma için fana ihtiyaç duymadığına dikkat çekiyor. Bu da onun diğer kameralardan daha hafif ve sessiz olduğu anlamına geliyor. Kamera, dahili PC yazılımının yardımıyla çektiği görüntüleri birleştirerek sanal bir çevre oluşturuyor.

Ekim ayında piyasaya sunulacak olan bu kameranın fiyatı ise henüz açıklanmadı.