Samsung gelecekte piyasaya süreceği akıllı telefonlar için yeni bir yonga seti türü üzerinde çalışıyor. Güney Koreli elektronik devi, gelişmiş döküm portföyüne 11 nm.’lik yongaları da eklediğini açıkladı. Samsung 11 nm yongalardan orta ve üst sınıf telefonlarında yararlanmayı planlıyor.

Samsung’dan yapılan açıklamada, 11LPP mimarisiyle üretilen yongaların 14LPP mimarisiyle üretilen yongalara kıyasla yüzde 15 daha fazla performans sağlayacağı belirtildi. Söz konusu 14 nm yongalardan bazıları, Samsung’un 2017 model A ve J serisi telefonlarında kullanılıyor. 11LPP teknolojisini taşıyan yonga setlerinin 14 LPP muadillerine kıyasla yüzde 10 daha az alan kaplaması ve aynı enerji tüketimi özelliklerine sahip olması öngörülüyor.

Samsung Electronics’in döküm pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Ryan Lee, 11 nm. mimarisiyle yonga setlerinde sundukları geniş seçeneklere bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Lee, gelecek üç yıllık süre içinde işlemci mimarisi konusunda 14’ten 7 nm’ye kadar uzanan seçenekler sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Samsung 11 nm yonga setine sahip cihazları 2018’in ilk yarısından itibaren piyasaya sürecek

Samsung’un yeni mimari çerçevesinde ürettiği yonga setlerine sahip cihazların 2018’in ilk yarısı itibarıyla piyasaya çıkması bekleniyor. Şirketin gelecek yıl satışa sunacağı A, J ve C serisi telefonlarda bu işlemcileri kullanması muhtemel görünüyor.