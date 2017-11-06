Sahte WhatsApp uygulamasının indirme sayısı 1 milyonu geçti

Google Play Store’a eklenen sahte WhatsApp uygulaması, 1 milyon indirme sayısını aştı. Söz konusu uygulamayı Play Store’dan biraz gecikmeli de olsa kaldıran Google, geliştiriciye de politikalarına aykırı davrandığı için ceza kesti.

Sahte uygulamayı indirenler, şanslı biçimde, reklam bombardımanı dışında bir şeyle karşılaşmadı. Google’ın duruma uyanmasını sağlayan ise Reddit kullanıcıları oldu. “Update WhatsApp” (WhatsApp’ı Güncelle) adını taşıyan ve WhatsApp’ın logosunu da kullanan uygulama, orijinal uygulama için yayınlanan bir güncelleme gibi görünerek kullanıcıları kandırdı.

Unicode bir beyaz sayfa kullanan hilekâr geliştirici, uygulamayı WhatsApp Inc. tarafından hazırlanmış gibi göstermeyi başardı. Normalde Google başka bir uygulamanın adının veya logosunun kopyalanmasına izin vermese de, Unicode beyaz sayfa Google’ın bilgisayar kontrolündeki güvenlik mekanizmasını aştı. Sahte geliştiricinin kullandığı yöntem sayesinde, Google uygulamanın başka bir isme sahip olduğu izlenimini edindi. Böylelikle sahte uygulama Google Play Store sonuçlarında kendisine yer buldu.

Sahte WhatsApp uygulaması reklamlarla para kazanma peşindeydi

Sahte WhatsApp uygulamasının geliştiricisi, temel olarak reklamlarla para kazanmanın peşindeydi. Ancak aynı yöntemlerin kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik olarak kullanılma ihtimali, can sıkıcı görünüyor. Google’ın bu ve benzer örneklerden hareketle Play Store’daki sahte uygulamalara karşı mücadelede sertleşmesi bekleniyor.