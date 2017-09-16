Apple, Safari 11 ile birlikte reklam takibini aşağıya çekmek için kuvvetli önlemleri hayata geçirecek. Ancak şirketin bu hamlesi, reklam verenleri öfkelendirmişe benziyor. Dijital reklamcılardan ve pazarlamacılardan oluşan bir grup, Apple’ı Mac’te kullanıcı gizliliği konusunda “tek taraflı ve zalim” bir yaklaşım uygulamakla suçladı.

Apple, Akıllı Takip Önleme (ITP) adını verdiği özelliği geçtiğimiz haziran ayında WWDC 2017’de duyurmuştu. Otomatik öğrenme algoritmalarından yararlanarak Safari’deki takip davranışlarını tespit eden sistem, üçüncü taraf reklam ağları tarafından kullanılan kalıcı çerezler gibi araçları 24 saat boyunca engelleyebiliyor. Apple söz konusu özelliği duyururken amacının reklam engellemek değil, kullanıcı gizliliğini korumak olduğunu belirtmişti.

Ücretsiz web servislerinin hüküm sürdüğü bir çağda, reklam takibi ve hedeflemesinin her geçen gün arttığı bir ortamda Apple’ın kullanıcı gizliliğini öne çıkarması takdire şayan bir hamle olarak nitelenebilir. Ancak reklam grupları, bu kararın Facebook ve Google’ın çevrim içi reklam dünyasındaki gücünü daha da artırmasından endişe ediyor. Web’de reklam için harcanan her bir yeni doların yüzde 90’ından fazlası, bu iki şirketin kasasına gidiyor. Facebook ve Google’ın internetteki geniş etki alanları ve insanların bu şirketlerin sitelerinde uzun süreler geçirmeleri, Apple’ın çözümünün bu iki şirketi pek de etkilemeyeceğini düşündürüyor.

Apple’dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Safari 11 ile sunulacak ITP sistemiyle kullanıcı gizliliğini daha etkin biçimde korumanın mümkün hâle geleceği belirtildi. Cupertino merkezli şirket, reklam takip teknolojisinin yaygınlaştığına dikkat çekti. Apple bu teknolojiyle pek çok kişinin web geçmişinin büyük ölçüde yeniden yaratılabileceğini belirtmeyi de ihmal etmedi.

Safari 11 macOS High Sierra ile gelecek

Reklam şirketlerinin tepkisini çeken Safari 11, macOS High Sierra ile birlikte gelecek. Apple’ın en yeni masaüstü işletim sistemi çözümü 25 Eylül’de yayınlanacak.