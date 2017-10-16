Rusya kendi dijital para birimini oluşturmayı planlıyor

Rusya kendi dijital para birimini oluşturma konusunda oldukça istekli görünüyor. Yapılan hamleler, bu isteğin somut sonuçlar verme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Rus medyasında yer alan habere göre; İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, devlet kontrolünde bir dijital para birimi için çalışmaların yapıldığını doğruladı.

“Devlet kontrolü” bu girişimdeki kilit tamlama olarak nitelenebilir. Dijital rublenin kontrol sorumluluğunun dağıtılması ve güven sağlanması için yine blockchain kullanılacak. Ancak dijital para, tıpkı gerçek para gibi, basılacak ve takip edilecek. Bu hamle Putin yönetimine teorik olarak internet ekonomisini para biriminin kaderini diğer ülkelere ve üçüncü taraf aracılara bağlamadan hızlandırma imkânını sağlayacak.

Dijital para ile gerçek parayı takas etmek mümkün olacak. Ancak yetkililer bu işlem için bir kaynak kanıtı isteyebilecek. Bu kanıtı sunanlar yüzde 13 oranındaki vergiden muaf olabilecek. Rus yönetimi bu yolla para aklanmasını ve diğer kirli numaraların yapılabilmesini engellemeyi amaçlıyor.

Dijital para biriminin ne zaman tedavüle gireceği henüz bilinmiyor. Ancak Nikiforov ülke olarak daha fazla bekleme lükslerinin olmadığına dikkat çekti. Rus bakan, eğer hamle yapmazlarsa iki ay sonra Asya ve Avrupa’daki komşularının bu konuda girişimde bulunabileceklerini dile getirdi.

Rusya Çin ile aynı deneyimi yaşamaktan kaçınıyor

Nikiforov’un iddiası kulağa biraz abartılı gelse de, Rus yönetiminin önünde endişelenmesi için haklı sebepler bulunuyor. Çin son zamanlarda dijital para birimleri üzerinde ciddi bir baskı uyguluyor. Spekülatörlerin Bitcoin için yuan satması bu baskının temel nedenini oluşturuyor. Rusya bu durumun kendi topraklarında da yaşanmasını istemiyor gibi görünüyor. Rus yöneticiler daha önce mevcut dijital para birimleri için daha sıkı mevzuat çağrısında bulunmuştu.