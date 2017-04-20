Renault R.S. 2027 konseptiyle F1’in geleceğine ışık tutuyor

Otomobil üreticileri ve takımlar, dünyanın en popüler motor sporları organizasyonu Formula 1’e ciddi bütçeler ayırıyor. Bu da her şirketin zaman zaman F1’in geleceğine dair vizyonunu paylaşmasını doğal bir durum haline getiriyor. Gözler önüne çıkan konseptlerin ortak noktasını ise sıra dışı ve tuhaf olmaları oluşturuyor. Şangay Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan Renault R.S. 2027, F1 için hazırlanan konsept tasarımlarının en yenisi olma niteliğini taşıyor.

Mevcut Formula 1 araçlarının muhteşem biçimde evrim geçirebileceğini gösteren R.S. 2027, LED ışıklarıyla kaplı lastikleriyle görenleri etkilemeyi başarıyor. Dört çekerli sürüş ve hareket sistemlerine sahip olacak biçimde tasarlanan konsept otomobile ön süspansiyonu gösterecek bir burun tasarımı eklenmiş.

Ancak R.S. 2027’nin sunduğu diğer fikirler, geçmişteki F1 konseptleriyle karşılaştırıldığında biraz “ehlileştirilmiş” gibi görünüyor. Renault, konsept çalışmasıyla yeni bir yönetimin kontrolüne geçen F1 organizasyonunun bir sonraki nesli kucaklamasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Renault’nun konseptinde şeffaf bir konsept ve kask tasarımı tercih ediliyor. Şirket böylelikle Formula 1’in en önemli bileşenlerinden biri olan pilotların aksiyonun tam ortasındayken daha net biçimde görülebilmesini amaçlıyor.

Renault R.S. 2027 1 of 10

R.S. 2027, sürücülerin güvenliği içinse kapalı bir kokpit öneriyor. Kapalı kokpit tasarımının varlığı kulağa çok şaşırtıcı gelmiyor. Açık kokpitli motor sporlarında güvenlik konusunda önemli bir mesafe kaydedildi. Ancak pilotlarının baş kısmının açıkta kalması hâlâ bir sorun teşkil ediyor. Dolayısıyla hem F1 hem de IndyCar yönetimleri kendi çözümlerini geliştirmek için çalışıyor.

Renault R.S. 2027 hibrit bir motora sahip olacak

Renault uzun bir süredir Formula 1’de elektrikli motor kullanımına geçilmesini destekliyor. Şirket, F1’in elektrikli motora sahip araçlarla koşulan yan organizasyonu Formula E’de de bir takıma sahip. Ancak R.S. 2027’de tamamen elektrikli bir motor yerine hibrit bir motor kullanılması öngörülüyor. Mevcut hibrit motorun daha çevre dostu bir versiyonunu otomobile yerleştirmeyi planlayan Renault, R.S. 2027’nin pit yolunda elektrik enerjisiyle ilerlemesini öngörüyor.