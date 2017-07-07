RED Hydrogen One ile akıllı telefon pazarına girecek

Üst sınıf kamera üreticisi RED, Hydrogen One adında üst sınıf bir akıllı telefon çıkaracağını açıkladı. Bu telefonun en önemli özelliği, şirketin adlandırdığı şekliyle “holografik ekranı” olacak.

Hydrogen One ile ilgili olarak hazırlanan basın bülteninde bu telefonun 5.7 inçlik ekranının bir çeşit nanoteknolojiden yararlanarak geleneksel iki boyutlu içerikle, holografik çok görünümlü içerik, üç boyutlu içerik ve interaktif oyunlar arasında kesintisiz geçiş sunacağı belirtiliyor.

Görünüşe göre, Amazon’un zamanında Fire Phone’larda sunduğu görsel hile ile Nintendo 3DS’te bulunan ve gözlük gerektirmeyen 3D ekranlar arası bir deneyim sunulacak. Ancak RED’in kurucusu Jim Jannard, duyurunun hemen ardından forumda yazdığı bir yazıda bunu görünceye kadar kimsenin ne olduğunu tanımlayamayacağını söylüyor. Ayrıca teknolojilerini kimsenin daha önce görmediğini iddia ediyor. Daha önce çeşitli kereler denenmiş ve başarıya ulaşamamış, her açıdan aşağı derecede bir teknoloji olan merceksel teknolojinin kullanılmadığını da sözlerine ekliyor.

Ayrıca RED, stereo sesi çok boyutlu sese dönüştürecek yoğunlaştırılmış bir deneyimi de ekleyeceğini belirtiyor. Ayrıca telefon Moto Z serisi veya Essential Phone gibi modüler eklentilere de izin verecek. Ancak doğal olarak görüntü çekimine daha fazla yoğunlaşılacak. Bununla birlikte telefon RED’in pahalı dijital sinema kameralarıyla da uyumlu şekilde çalışacak.

Şirket yeni telefonunu 2018’in başlarında piyasaya sunmayı hedefliyor. Şu an için RED’in web sitesi üzerinden ön siparişe çıkarıldı. Alüminyum versiyonu 1195 dolara, titanyumdan yapılmış versiyonu da 1595 dolardan satılıyor.

Bu arada ileride bazı değişiklikler olabilir. Şirket telefonun tasarımının değişebileceğini, ancak her şeyden önemlisi, ekranın üretimindeki kısıtlamalardan dolayı tüm siparişlerin başlangıçta zamanında yetiştirilemeyeceğini belirtiyor. Buna ek olarak piyasaya çıkış zamanında bu fiyatların korunmasının da garanti olmadığı dile getiriliyor. Modüler aksesuarlar da başlangıçta satışta olmayacak.

Diğer taraftan Hydrogen One güçlü Android telefonlarına benzer bir telefon olacak gibi görünüyor, ne var ki, telefonun teknik özelliklerini bilmiyoruz. Eğer yukarıdaki fotoğrafın parlaklığını artırıp detayları görürseniz, kenarları kabzaya benzer yapısıyla rahat kavrama imkanı sağlayan, nispeten küçük bir kamera çıkıntısı olan bir cihaz çıkacak gibi görünüyor. USB Type-C ve aynı zamanda microSD kart yuvasıyla genişletilebilir depolama alanı da mevcut olacak. Kulaklık jakı da var gibi görünüyor.