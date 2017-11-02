Razer Phone resmiyet kazandı: 120 Hz Ultramotion ekran, 8 GB RAM

Razer’ın bir süredir beklenen ve çeşitli özellikleri internete sızan ilk akıllı telefonu sonunda resmen duyuruldu. Razer Phone adını taşıyan cihazın hedef kitlesinde, tahmin edildiği gibi, oyuncular yer alıyor. Telefonun 1440p çözünürlüklü 5.7 inç ekranı, 120 Hz yenileme oranıyla dikkat çekiyor. Razer’ın “Ultramotion” adını verdiği ekran, Razer Phone’un önemli kozlarından biri olacak gibi görünüyor.

Telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 835 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye 8 GB DDR 4 RAM ve 64 GB UFS dahili depolama alanı eşlik ediyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde microSD kart desteği sayesinde bu alanın üzerine 2 TB daha ekleyebiliyor.

Razer Phone, ihtiyaç duyduğu enerjiyi 4000 mAh kapasiteli pilinden alıyor. Cihaz, dünyanın Qualcomm QuickCharge 4.0+ hızlı şarj teknolojisini destekleyen ilk telefonu olma unvanını da taşıyor. Çıkarılamayan pil, USB-C girişi yoluyla şarj ediliyor. Cihazda kulaklık jakının bulunmadığını ve kulaklık bağlantısının da USB-C veya Bluetooth yoluyla sağlandığını belirtmekte fayda var.

Telefonun tasarımı ise Nextbit Robin’e bir hayli benziyor. Razer’ın Nextbit’i satın aldığını hatırlayınca bu duruma pek de şaşırmamak gerekiyor. Son zamanlarda akıllı telefonlarda moda çerçevesiz ekran olsa da, Razer bu modaya uymayı tercih etmemiş. Özellikle ekranın üst ve alt kısmındaki çerçevelerin kalınlığı göze çarpıyor.

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Cihazın arkasında 12 megapiksel çözünürlüklü iki kamera bulunuyor. Ön tarafa yerleştirilen iki hoparlör ise kullanıcılara mükemmel bir medya deneyimini yaşatmayı amaçlıyor.

Razer Phone 17 Kasım’da raflarda olacak

Duyuruyla birlikte ön siparişe çıkan Razer Phone, 17 Kasım itibarıyla Kuzey Amerika ve Avrupa’da raflarda olacak. Akıllı telefona sahip olmak için ABD’de 699 dolar, Avrupa’da ise 749 avro ödemek gerekiyor.