Oyunculara yönelik hazırladığı bilgisayarları ve aksesuarlarıyla tanınan Razer, ilk akıllı telefonunu tanıtmak için artık saatleri sayıyor. 1 Kasım’da gerçekleştirilecek lansman öncesi, Razer Phone olarak anılan telefona dair yeni bilgiler de internete sızmaya devam ediyor.

Bundan yaklaşık iki hafta önce internete sızan GFXBench benchmark testi sonuçları, telefonda bulunacak bileşenler hakkında bir fikir edinilmesini sağlamıştı. Söz konusu sonuçlar; Qualcomm Snapdragon 835, 8 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanının varlığını ortaya çıkarmıştı.

Daha güvenilir bir kaynaktan gelen son sızıntı, GFXBench sonuçlarını doğruluyor. Buna ek olarak, ilgili sızıntıyla yeni bilgilere de erişiliyor. İngiliz mobil operatörü Three’nin akıllı telefon blogu, Razer’ın akıllı telefonunun özellik listesini paylaştı. İlgili bağlantı daha sonra kaldırılsa da, bu durum ilgili haberlerin internette dolaşmasını engellemedi.

Sızıntıya göre, Razer Phone 8 GB RAM taşıyacak. RAM kapasitesinin yüksekliği, akıllı telefonun merkezinde oyun deneyiminin bulunacağına dair haberleri doğruluyor. Telefonun enerji ihtiyacını ise 4000 mAh kapasiteli pilin karşılayacağı görülüyor. Pilin Qualcomm Quick Charge 4+ teknolojisini taşıyacağı da ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.

Telefonda 120 Hz yenileme oranına sahip, 5.72 inç büyüklüğünde bir IGZO ekran bulunması bekleniyor. Bu ekranın Geniş Renk Gamı desteği taşıyacağı da söyleniyor. Razer’ın telefonunun arkasında biri 12, diğeri ise 13 megapiksel çözünürlüklü kameranın bulunacağı belirtiliyor. Dolby Atmos ses teknolojisi ve çift ön hoparlörle oyun sevelere yüksek ses deneyiminin yaşatılacağı da iddialar arasında bulunuyor.

Razer Phone’un fiyatı henüz bilinmiyor

Sızıntıda akıllı telefonun fiyatına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Razer Phone ile ilgili soruların yanıtlarını öğrenmek içinse yarına kadar sabretmek gerekiyor.