Razer Blade Stealth dört çekirdekli sekizinci nesil işlemcilerle yenileniyor

Razer Blade Stealth dizüstü bilgisayar için sunulan donanım seçeneklerinde son olarak geçtiğimiz haziran ayında bir güncelleme yapılmıştı. Aradan 4 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, Razer dizüstü bilgisayarı için sunduğu konfigürasyon seçeneklerinde yine değişikliğe gitti. Yüksek performans arayanlar bundan böyle 13.3 inç ekranlık dizüstü bilgisayara Intel’in sekizinci nesil, dört çekirdekli Core i7 işlemcilerinden birini yerleştirebilecek.

Yeni işlemci seçeneği olarak sunulan Intel Core i7-8550U 1.8 GHz hızında çalışıyor. Ancak hız 4.0 GHz’ye kadar yükseltilebiliyor. Bunun dışında yeni Stealth ile haziran ayında tanıtılan model arasında büyük bir fark bulunmuyor. 3200 x 1800 piksel çözünürlüklü 13.3 inç ekran, 16 GB RAM, klasik siyah ve koyu gri renk seçenekleri varlıklarını sürdürüyor.

Razer güncellenen Blade Stealth ile birlikte harici Core GPU yuvasının yeni versiyonunu da duyurdu. Yenilenen yuva Razer Core V2 ismini taşıyor. Yeni yuvanın iç tasarımında yapılan değişiklikle birlikte daha uzun grafik kartlarının kullanılmasının önü açılırken, “çift Thunderbolt 3 kumanda tasarımı” ile de daha akışkan bir oyun deneyimi vadediliyor. Razer, bu vaadi oyun ve bağlı cihazlar için kullanılan verileri birbirlerinden ayırarak gerçekleştiriyor.

Dört çekirdekli Razer Blade Stealth 1699 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor

Dört çekirdekli işlemciye sahip Razer Blade Stealth için en az 1699 dolar ödemek gerekiyor. 1699 dolarlık modelde işlemciye 512GB PCIe SSD eşlik ediyor. Fiyatı 499 dolar olan Core V2’nin sevkiyatı ise birkaç hafta içinde başlayacak.