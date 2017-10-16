Razer’ın akıllı telefonuna ait olduğu söylenen fotoğraf internete sızdı

Razer geçtiğimiz ocak ayında akıllı telefon üreticisi Nextbit’i açıklanmayan bir bedel karşılığında satın almıştı. Nextbit’in bugüne kadar ürettiği tek cihazın Robin isimli akıllı telefon olması, oyun odaklı bir şirket olan Razer’ın bu kategoriye yöneleceğini düşündürmüştü. Şirket kısa bir süre önce 1 Kasım’da yeni bir ürünü görücüye çıkaracağını açıklamıştı. Yeni bir sızıntı, bu ürünün bir akıllı telefon olma ihtimalini iyiden iyiye yükseltiyor.

TechByte isimli site tarafından yayınlanan bir fotoğraf, şirketin akıllı telefonunu kısmen de olsa görmeyi mümkün kılıyor. Fotoğrafın telefonda oyun testi yapan ve oyun endüstrisi içindeki birinden geldiği düşünülüyor. Kaynağın güvenilirliği konusunda akıllarda soru işareti olsa da, bu durum sızıntının ilginç olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Telefonun ekranında şirketin yılanlı logosunun varlığı göze çarpıyor. Ekranın sol üst köşesinde ise flaş ve çift kameralı kurulum var gibi görünüyor. Telefonun köşeli tasarımı Nextbit DNA’sının etkisini açık biçimde gösteriyor. Tıpkı Nextbit Robin’de olduğu gibi, ses kontrol tuşlarının sağ kenarın alt kısmına yerleştirildiği görülüyor.

Razer ilk akıllı telefonunda 8 GB RAM sunabilir

Razer ilk akıllı telefonunda güçlü bileşenler sunacak gibi görünüyor. Sızan benchmark testi sonuçlarına göre, telefonda Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, 8 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı ve 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde 5.7 inç ekran bulunacak. Yine de, benchmark testlerine gözü kapalı biçimde güvenilemeyeceğini unutmamak gerekiyor.