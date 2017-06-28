Qualcomm ultrasonik parmak izi tarayıcı serisinin yeni üyelerini MWC Şangay’da gözler önüne çıkardı. Snapdragon Sense ID parmak izi tarayıcısının son neslini takip eden yeni tarayıcılar, parmak izlerinin cam, ekran ve metal üzerinden de okunabilmesini sağlıyor. Suyun altında da çalışabilmeleri, yeni tarayıcıların dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

Qualcomm’un yeni sensörlerinin yetenekleri sadece parmak izini okumakla sınırlı kalmıyor. Kalp atışı ve kan akışı ölçümü de yapabilen sensörler, kimlik doğrulama konusundaki seçeneklerin genişletilmesini sağlıyor. Hareket algılama yeteneği ise kullanıcıların parmaklarını tarayıcının üzerinde hareket ettirerek bildirim panelini yönetmelerini ve uygulamaları açmalarını mümkün kılıyor.

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Qualcomm’un parmak izi sensörleri, Snapdragon mobil platformlarına entegre edilebilecek. Buna ek olarak, Snapdragon serisi dışındaki işlemcilerde de sensörler bağımsız olarak kullanılabilecek. Cam ve metal için hazırlanan parmak izi sensörleri, kısa süre önce duyurulan Snapdragon 660 ve Snapdragon 630 platformlarıyla birlikte çalışacak. Sensörler gelecek nesil Snapdragon yongaların yanı sıra başka üreticilerin yongalarıyla da uyumlu olacak.

Qualcomm ultrasonik parmak izi tarayıcılarına sahip ürünler için 2018’i beklemek gerekiyor

Qualcomm’un sağladığı yeni imkanlar, üreticilere yeni akıllı telefon tasarımları için daha fazla esneklik sağlayacak. Cam ve metal için hazırlanan parmak izi tarayıcıları, kısa süre içinde Qualcomm tarafından üreticilere ulaştırılacak. Bu tarayıcılara sahip telefonların çıkışı ise önümüzdeki yılın ilk yarısını bulacak. Ekran için hazırlanan parmak izi tarayıcılar ise 2017’nin son çeyreğinde akıllı telefon üreticilerine ulaştırılacak.