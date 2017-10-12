Qualcomm Tayvan tarafından 774 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Ülkenin Adil Ticaret Komisyonu, şirketin akıllı telefon modemleri pazarındaki hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Tayvanlı yetkililer, şirketin müşterileriyle yaptığı anlaşmalarda koşulları kendisine göre düzenlemek ve yüksek lisans ücretleri alabilmek adına gücünü kötüye kullandığına hükmetti.

Qualcomm’un pahalı ve zahmetli lisans koşulları nedeniyle başının ağrıdığı tek ülke değil. Daha önce de Çin ve Güney Kore, şirkete lisans uygulamaları nedeniyle ceza kesmişti. Apple da benzer gerekçelerle işlemci devi aleyhine farklı ülkelerde davalar açmıştı.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, şirketin CDMA ve LTE yongalarındaki hakimiyetine dikkat çekildi. Bu gücün şirkete konumunu kötüye kullanma ve gerekli lisansları sağlamayı reddetme fırsatını verdiği belirtildi. Komisyon, şirketin bundan böyle yapacağı iş anlaşmalarında diğer şirketleri zorda bırakacak uygulamalarda bulunmaktan vazgeçmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Qualcomm cezaya itiraz edecek

Qualcomm cephesi ise kararı, tahmin edilebileceği üzere, pek de hoş karşılamadı. Şirketten yapılan açıklamada, hem alınan karara hem de cezaya itiraz edileceği belirtildi. Cezanın şirketin Tayvan’daki gelirine uygun bir oranda kesilmediği ifade edilirken, hesaplama yönteminin de yanlış olduğuna dikkat çekildi.