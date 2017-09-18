Qualcomm CEO’su Steven Mollenkopf, insanların teknolojide beklediği inovasyonu telefonlardan ziyade otomobillerin sağlayacağına inanıyor. Tecrübeli yönetici, önümüzdeki 10 yıllık dönemde en heyecanlı yeniliklerin otomotiv sektöründen geleceğini düşündüğünü dile getirdi. Qualcomm otomobil dünyasının kalbinin attığı Frankfurt Otomobil Fuarı’nda boy göstererek ateşi sönen akıllı telefon pazarının ötesine geçmek için ilk adımlarını attı.

Günümüzde akıllı telefon pazarının büyük kısmında Qualcomm’un işlemcileri tercih ediyor. Şirketin amiral gemisi platformu Snapdragon 835; Galaxy Note 8, LG V30 ve Essential Phone gibi cihazların kalbinde bulunuyor. Qualcomm Apple‘a da bileşen sağlasa da, iki şirket 2017’nin başından bu yana oldukça sert bir hukuk savaşına girmiş durumda.

Qualcomm otomobil pazarıyla ilgilenmeye birden bire başlamış değil. Otomotiv endüstrisinin ihtiyaçları, bu ilginin iki tarafın da faydası olacağını düşündürüyor. Araştırma şirketi IDC’nin rakamlarına göre, yarı iletken üreten şirketlerin otomotiv endüstrisine yapacağı satışın hacmi 2021 itibarıyla 50.1 milyar dolar seviyesine ulaşacak. Bu rakam, 2016’daki hacme kıyasla yüzde 52’lik bir artış anlamına geliyor. Qualcomm’un önemli rakiplerinden Intel de otomotiv endüstrisiyle yakından ilgileniyor.

Qualcomm otomobil pazarında üç nokta üzerine odaklanıyor

Qualcomm otomobil pazarındaki stratejisini üç nokta üzerine kurmayı planlıyor. Bu noktalar bağlantı, işlemci ve elektrifikasyon olacak. Şirketin nihai amacı ise otomobillerin hızını artırmak değil. Qualcomm otomobillerin güvenlik ve bakım gibi konular için birbirleriyle iletişim hâlinde olabilmesini istiyor. Şirketin CEO’su Mollenkopf, otomobil endüstrisinin devasa bir inovasyondan geçtiğini ve sektörün yeni teknolojileri benimseme hızının inanılmaz olduğunu sözlerine ekledi.