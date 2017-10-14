Qualcomm Çin’de iPhone satışlarını durdurmaya çalışıyor

Qualcomm, Apple ile olan hukuk mücadelesinde yeni bir cephe daha açtı. Bloomberg’de yer alan habere göre, Qualcomm Çin sınırları içinde iPhone satışlarının durdurulması için mahkemeye başvurdu. İki şirket arasındaki savaş geçtiğimiz ocak ayında ABD’de başlamış, daha sonrasında tüm dünyaya yayılmıştı.

Qualcomm dava dilekçesinde Apple’ın kendisine ait üç patenti ihlâl ettiğini belirtti. Söz konusu patentlerin “endüstriyel standart” kategorisinde bulunmadığının ve şirketin bunların lisansını vermek zorunda olmadığının da altı çizildi. Bloomberg’e konuşan Qualcomm sözcüsü, “Apple, Qualcomm tarafından geliştirilen teknolojilerden ödeme yapmadan yararlanıyor.” ifadesini kullandı. Söz konusu patentlerin güç yönetimi ve iPhone’un Force Touch özelliğiyle ilgili olduğu söyleniyor.

Apple tarafından yapılan açıklamada ise Qualcomm’un iddialarının “mesnetsiz” olduğu belirtildi. Qualcomm’u fırsatçılıkla suçlayan Apple, taraflar arasındaki görüşmelerde gündeme gelmeyen patentlerden şimdi bahsedilmesinin sadece bu sözlerle açıklanabileceğini belirtti.

Apple’ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Apple inovasyonun değerine derinden inanmaktadır. Kullandığımız patentler için adil ve makul lisans ücretleri ödemeye daima hazırız. Qualcomm ile uzun yıllardır devam eden müzakerelerimizde söz konusu patentler geçtiğimiz birkaç aya kadar hiç gündeme gelmedi. Düzenleyici kurumlar, Qualcomm’u hakim pozisyonunu kötüye kullandığı için suçlu buldu. Bu iddialar, tıpkı Qualcomm’un diğer hukuki manevraları gibi, mesnetsizdir. Bu girişimin de karşılıksız kalacağına inanıyoruz.”

Qualcomm Çin öncesinde ABD’de de benzer bir girişimde bulunmuştu

Qualcomm Çin öncesinde ABD’de de iPhone satışlarının durdurulması için bir girişimde bulunmuştu. Ancak söz konusu girişim sonuçsuz kalmıştı. Qualcomm’un bu hamlesinin satış yasağıyla sonuçlanması beklenmezken, şirketin Apple ile dünya geneline yayılan davalarına karşılık vermek istediği düşünülüyor. Çin de Apple ve Qualcomm’un mahkemelik olduğu ülkeler arasında bulunuyor.