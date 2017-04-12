Qualcomm BlackBerry’ye fazladan aldığı 815 milyon doları iade edecek

Qualcomm Blackberry tarafından 2010 ila 2015 arasında kendisine ödenen telif ücretlerinin yaklaşık 815 milyon dolarlık kısmını iade edecek. İki şirket arasındaki problemi masaya yatıran uzlaşma kurulu, Kanadalı şirketin Qualcomm’a fazladan ödeme yaptığı hükmüne vardı ve Qualcomm’un parayı geri ödemesini istedi. Qualcomm karara katılmadığını açıklasa da, uzlaşma kurulu tarafından alınan bağlayıcı karar temyiz edilemiyor. Nihai rakam ise avukatlık masrafları ve faiz bedelinin de eklenmesiyle belirlenecek.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık, BlackBerry’nin Qualcomm ürün ve patentlerini kullanmak için peşin olarak ödediği ücretten kaynaklanıyor. BlackBerry, telif ödemelerinde o zaman uygulanmayan bir tavan olması gerektiğini savunmuştu. Qualcomm ise BlackBerry’nin kendisine ödediği paranın iade edilemez olduğunu öne sürmüştü.

BlackBerry’nin hangi ürün veya patentlerin telifi için Qualcomm’dan geri ödeme alacağı belirsizliğini koruyor. Kanadalı şirketten konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, Qualcomm ise konunun “abone birimi” satışlarıyla ilgili olduğunu belirtmekle yetindi. Uzlaşma kurulunun aldığı kararın patent pazarına karşı küresel savaşa dönen mücadelede Qualcomm için yeni bir darbe olduğu söylenebilir.

Qualcomm BlackBerry dışındaki şirket ve kurumlarla da sıkıntı yaşıyor

Qualcomm şu sıralarda Apple ile dozu giderek artan bir hukuk mücadelesinin içine girmiş durumda. Apple, fazla ücretlendirilmiş patentler nedeniyle Qualcomm’u üç farklı ülkede dava etmişti. Qualcomm da bu davalara hafta içinde açtığı karşı davayla yanıt vermişti. ABD Federal Ticaret Komisyonu da lisan anlaşmalarındaki rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle Qualcomm aleyhine dava açmıştı.

Söz konusu davalar ve BlackBerry ile yaşanan sorun arasında doğrudan bir bağ kurmak mümkün değil. Ancak şirketin lisans faaliyetlerinin bir darbe daha alması, buradan elde edilen gelirin sürekliliği konusundaki soru işaretlerini artırıyor.