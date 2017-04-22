Qualcomm ARM tabanlı bilgisayarlar için dördüncü çeyreği işaret etti

Microsoft ARM tabanlı mobil işlemcilere Windows uygulamaları desteği getirme planını geçtiğimiz yılın sonlarında açıklamıştı. Yazılım devinin öncelikli olarak Windows 10’a ARM yongalı cihazları desteklemesini sağlayacak bir emülatör yerleştirmesi ve bu yolla cihaz üreticilerinin önünü açması planlanıyor. Böylelikle bilgisayarlar hem Qualcomm Snapdragon 835 işlemci taşıyabilecek hem de Chrome veya Photoshop gibi geleneksel masaüstü uygulamalarını çalıştırabilecek. Pek çok kişi yakın zamanda bu cihazları görmeyi beklese de, Qualcomm ARM tabanlı Windows bilgisayarlar için 2017’nin dördüncü çeyreğini işaret etti.

Qualcomm CEO’su Steve Mollenkopf, söz konusu bilgiyi şirketin yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği toplantıda verdi. Snapdragon 835’in Windows 10 işletim sistemli mobil PC tasarımlarına doğru genişlediğini söyleyen Mollenkopf, Snapdragon 835 işlemci taşıyan dizüstü bilgisayarların yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesinin planlandığını dile getirdi.

Microsoft cephesinden konuya ilişkin olarak henüz bir açıklama gelmiş değil. Ancak Lenovo gibi üreticilerin ARM tabanlı işlemciye sahip dizüstü bilgisayarları test etmeye başladığı söyleniyor.

Qualcomm ARM tabanlı dizüstü bilgisayarları yakın zamanda görme beklentisini azalttı

Microsoft’un mayıs ayının başında düzenleyeceği etkinlikte ARM tabanlı işlemciye sahip bir dizüstü bilgisayarı tanıtmasına yönelik beklenti, Qualcomm’un açıklamasıyla aşağıya indi. Yine de, yazılım devinin Build geliştirici konferansında veya Computex’te konuya dair yeni detayları paylaşması bekleniyor.