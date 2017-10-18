Qualcomm mobil cihazda ilk 5G testini gerçekleştirdi

Qualcomm’un 5G’ye doğru gerçekleştirdiği yürüyüş bu hafta içinde gerçekliğe biraz daha yaklaştı. Şirket hafta başında bir mobil cihazda ilk 5G bağlantı testini gerçekleştirdi. Test, bundan yaklaşık bir yıl önce duyurulmuş olan X50 5G modemle birlikte, 28 GHz milimetrik dalga frekansı bandıyla gerçekleştirildi. Qualcomm bu modemin gerçekleştirilen testte gigabit seviyesinde hızlara ulaşmayı sağladığını, ancak 5G kurulumları tamamlandığı zaman 5 Gbps seviyesinde hızlara erişmenin mümkün olacağını kaydetti.

Buna ek olarak, Qualcomm ilk 5G akıllı telefon referans tasarımını da duyurdu. Bu referans tasarım akıllı telefon üreticilerininin, 2019’un ilk yarısında beklenen 5G uyumlu akıllı telefonların hazırlanması amacıyla, önümüzdeki bir ya da iki yıl boyunca 5G modemleri, radyo bileşenlerini ve şebekeleri test etmelerinde kullanılacak. Referans tasarım cihazı 9 milimetre kalınlıklı gövdeye ve kenardan kenara uzanan ekrana sahip. Bu açıdan günümüzün akıllı telefonlarına benziyor.

X50 modeminin bir akıllı telefon içinde çalışmasını sağlamak amacıyla, Qualcomm yeni bir milimetrik dalga anteni tasarladı. Bu anten 10 kuruşluk parayla kabaca aynı boyutlara sahip. Şirket, bir akıllı telefona bu antenlerden iki tane sığdırabildiğini söylüyor. Her ne kadar bu, şu anda bile var olan en küçük milimetrik dalga tasarımı olsa da, önümüzdeki on iki ay içinde boyutun bir yüzde 50 kadar daha azaltılması hedefleniyor.

5G haberlerinin yanı sıra Qualcomm, özellikle yurt dışında bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan 600 MHz frekans spektrumunda, cihazların daha rahat şekilde çalışmasını sağlayacak bir dizi yeni bileşen de duyurdu. Şu anda 600 MHz bandının avantajından faydalanan tek ürün LG V30 olsa da, Qualcomm yıl sonu ya da gelecek yıl başında daha fazla cihazın yeni frekans bandını desteklemesini umuyor.

Qualcomm Snapdragon 636 duyuruldu

Son olarak Qualcomm, Snapdragon 636 yongasetin duyurusunu da gerçekleştirdi. Orta segment telefonları hedefleyen 636, son birkaç aydır telefonlarda görmeye başladığımız 630’un takipçisi olma özelliğini taşıyor. Bu işlemci performansta yüzde 40 artış vadediyor. 14 nm mimarisini temel alan bu işlemci ultra geniş Full HD+ ekranları, 600 Mbps LTE bağlantılarını ve 24 megapiksele kadar çözünürlüğe sahip kameraları destekliyor.

Qualcomm bu yeni yonganın kasım ayından itibaren müşterilere gönderilmeye başlanacağını belirtiyor. Yani, bu işlemcinin yeni telefonlarda görülmeye başlaması için bir yıl kadar zamanın geçmesi gerekecek.