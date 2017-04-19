PS4 Slim 1 TB depolama alanına kavuştu, fiyatı yükselmedi

Sony, daha ince kasaya sahip PlayStation 4 modelinin depolama alanını fiyatını artırmadan ikiye katlıyor. Geçtiğimiz eylül ayında PS4 Pro ile birlikte duyurulan ve kamuoyunda PS4 Slim olarak anılan model, 500 GB dahili depolama alanı sunmuştu.

Depolama alanı 1 TB’ye yükseltilen konsol, ABD’de yine 299 dolar karşılığında satılmaya devam edecek. Konsolun 1 TB versiyonu Türkiye’de de mevcut fiyatı olan 1499 TL karşılığında satılacak.

İnce kasalı PlayStation 4’ün depolama alanını artıran Sony, DualShock 4 oyun kumandasının da tasarımında küçük değişikliklere gitti. Sony’den yapılan açıklamada yenilenen konsolun nisan ayı içinde tüm dünyada popüler perakende zincirlerinde yerini alacağı belirtildi.

Sony’nin en iyi oyun konsolunu isteyenlerin ise rotalarını PS4 Pro’ya çevirmeleri gerekiyor. Türkiye’de 1899 TL karşılığında satılan PS4 Pro, daha güçlü bileşenleri sayesinde 4K oyun ve multimedya içeriklerini destekliyor. 1080p çözünürlüklü bir televizyona sahip olanlar bile PS4 Pro sayesinde bazı oyunlarda daha gelişmiş bir görüntü deneyimi yaşayabiliyor. Dolayısıyla kullanıcıların satın alacakları konsola karar verirken bu konu üzerinde de dikkatle düşünmelerinde fayda var.

PS4 Slim siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip

Depolama alanının fiyat yükseltilmeden artırılması, Sony’nin PS4 Slim için 500 GB depolama alanı seçeneğini sonlandıracağı anlamına geliyor. Sony’nin ince konsolu için kullanıcılara siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuluyor.