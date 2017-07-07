PS4 oyunları PlayStation Now ile PC üzerinde oynanabilecek

PS4 oyunları da bundan böyle PlayStation Now servisi sayesinde PC üzerinde oynanabilecek. Böylelikle platformdaki oyunların sayısı 500’ü geçti. Sony, PlayStation 4 oyunlarının PlayStation Now servisine geleceğini geçtiğimiz mart ayında duyurmuştu.

Sony ilk etapta 20 PlayStation 4 oyununu servise ekledi. Japon teknoloji devinin seçtiği ilk oyunlar arasında Killzone Shadow Fall, WWE 2K16, Darksiders II Deathinitive Edition ve God of War 3 Remastered dikkat çekiyor. Sony’den yapılan açıklamada, servise PS4 ve PS3 oyunlarının eklenmeye devam edeceği belirtildi. 2K, Capcom, Codemaster ve Sony Interactive Entertainment’ın yapımcılığını üstlendiği oyunlar da 2017 bitmeden servise eklenecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Nissan Leaf yeni nesille birlikte otonom sürüş özellikleri kazanıyor

PlayStation Now’a eklenen ilk PS4 oyunları