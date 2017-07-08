Prisma Sticky AI ile özçekimleri çıkartmaya dönüştürüyor

Fotoğrafları yapay zekâ filtreleriyle sanat eserlerine dönüştüren Prisma geçtiğimiz yazın en popüler uygulamalarından biri olmuştu. Prisma Sticky AI adını verdiği yeni uygulamasıyla da farklı bir göreve soyunuyor.

Sticky AI kullanıcılarına iMessage, WhatsApp ve Facebook Messenger gibi platformlardaki sohbetlerinde kullanacakları çıkartmalar sunuyor. Prisma’nın sanatsal hedeflerine kıyasla daha mütevazı bir uygulama profili çizen Sticky AI, temel fonksiyonunu başarılı biçimde yerine getiriyor.

Kullanıcılar uygulamayı açtıktan sonra yeni bir fotoğraf çekebiliyor veya film rulosundan bir fotoğraf seçebiliyor. Ardından Sticky AI fotoğrafın arka planını kesiyor ve karedeki insanların arkasına şeffaf bir fon yerleştiriyor. Uygulama üzerinden fotoğraf çekerken deklanşör tuşuna biraz uzun süre basıldığında ise Sticky AI arka arkaya yakaladığı kareleri birleştirip hareketli bir çıkartmaya veya GIF animasyonuna dönüştürüyor.

Uygulamada kullanıcılara iki farklı filtre de sunuluyor. Bu filtrelerden biri siyah beyaz ana hat efekti veriyor. Diğer filtre ise fotoğraflara karikatüre benzer bir görüntü kazandırıyor. Arka plana dokunulduğunda şeffaf arka plandan belirgin renklere geçiş yapılabiliyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde çıkartmalarına yazı da ekleyebiliyor.

Prisma Sticky AI uygulamasını ilk olarak iOS’te yayınladı

Tamamlanan çıkartma iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram veya iOS’in paylaşım ekranından görüntü kabul eden herhangi bir uygulama üzerinden başkalarına gönderilebiliyor. İlk olarak iOS’te kullanıcılarla buluşan Sticky AI, önümüzdeki haftalarda Android kullanıcılarının karşısına çıkacak.