Yapay zekâ, fotoğraf ve videolarda nelerin olduğunu anlama konusunda bir tür “uzman göz” işlevi görüyor. Ancak veri setleri genellikle “kibar” olarak nitelenebilecek konular üzerine eğitiliyor. Erotik video sitesi Pornhub ise bu algıyı değiştirecek bir işe imza attı. Yapılan açıklamada, sitedeki videoların etiketlenmesi için otomatik öğrenme teknolojisinden yararlanıldığı belirtildi.

Henüz bu konudaki ilk adımlarını atan site, 10 bin porno oyuncusunu tanıyacak ve videolarda otomatik olarak etiketleyecek bir yüz tanıma yazılımı yerleştirdi. Veri tabanında bulunan 5 milyon videonun tarama işlemini önümüzdeki yıl içinde tamamlamayı planlayan şirket, daha sonrasında daha karmaşık bir alana odaklanacak. Yazılım daha sonrasında videoları türlerine göre ayırt edebilmesi için eğitilecek.

Şirketten başkan yardımcısı Corey Price imzasıyla yapılan açıklamada, “şirketin eski süreçleri hızlandırmak” amacıyla yapay zekâyı kullananların arasına katılmak istediğini belirtti. Ancak sitenin kullanacağı yapay zekâ sisteminin mevcut kitle destekli sistemden daha hızlı çalışıp çalışmayacağı henüz bilinmiyor.

Otomatik öğrenme yazılımının beta aşamasındayken her ay 50 bin videoyu taradığı belirtildi. Bu da mevcut hızla otomatik öğrenmeyle etiketleme sürecinin neredeyse 10 yıl sürebileceği anlamına geliyor. Ancak sürecin önümüzdeki yıl tamamlanacağını düşününce sistemde iyileştirme yapılması da muhtemel görünüyor.

VentureBeat’e konuşan Pornhub başkan yardımcısı Price, şu ifadeleri kullandı: “Ziyaretçilerimize görmek istediklerini sunmayı istiyoruz. Yeni modelimiz sayesinde onların karşısına daha doğru sonuçlar çıkarabileceğiz. Bu da onların yeniden siteye dönmesini sağlayacak. Dolaşımın ve erişimin kolaylaşması, ziyaretçilerimizi mutlu edecektir.”

Pornhub gizlilik konusunda güvence veriyor

Erotik videoların bulunduğu bir yetişkin sitesine yüz tanıma teknolojisinin yerleştirilmesi, bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Bu tarz sitelere intikam amacıyla çeşitli videoların yüklenmesi ve kimi oyuncuların isimlerini gizli tutmayı tercih etmesi gibi durumların da dikkate alındığını belirten Pornhub, sistemin sadece bilinen ve veri tabanında kayıtlı olan oyuncuları tanıyacağının altını çizdi.