Pornhub’dan seks oyuncaklarıyla eşzamanlanabilen interaktif videolar

İlgilenenler için birçok farklı çeşitte seks oyuncakları bulunuyor. Pornhub ise sunduğu etkileşimli videolar ile bu oyuncakların kapsamını daha da genişletiyor. Site, destekleyen aygıt sahiplerine ekrandaki içerikle uyum sağlayan videolar sunmaya başlıyor.

Fleshlight ve Kiiroo gibi üreticilerle işbirliği yapan web sitesinde özel bir kategori açarak bu oyuncakla birlikte eşzamanlanabilecek videoları da sergileyecek. Videoda olanlarla bağlantılı olarak, oyuncak da titreşimlerle aksiyona uyum sağlayacak.

Aslında interaktif seks oyuncakları yeni bir konsept sayılmaz. Daha önce de deneyimi daha yoğun hâle getiren çeşitli sanal gerçeklik başlıklı örnekleri de görmüştük. Ancak porno film izlerken aldığı zevki izlediğiyle uyumlu hâle getirmek isteyenler için bulunan bu yeni çözüm epey ilginç görünüyor.

Bu arada yeri gelmişken, Pornhub sitesine erişimin Türkiye’den engelli olduğunu da belirtelim.