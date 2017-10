Sony PlayStation Paris Oyun Haftası 2017 kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte yeni oyunlarını gözler önüne çıkardı. Duyuruların büyük kısmında 2018 ve sonrasına odaklanan şirket, Spider-Man ve God of War gibi popüler oyunların yeni fragmanlarını yayınladı. The Gardens Between, Ghost of Tsushima, Spelunky 2 ve Guacamelee 2 gibi oyunlara dair bilgiler de etkinlikte paylaşıldı.

Ghost of Tsushima

Infamous serisinin yapımcısı Sucker Punch’ın imzasını taşıyan Ghost of Tsushima, bir “açık dünya macerası” olarak tanımlanıyor. Etkinlikte gösterilen kısa tanıtımda görülen ve Japonya’daki feodal dönemde geçiyor gibi görünen aksiyon sahneleri, etkileyici bir izlenim bırakıyor. Oyunun ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Spelunky 2

Spelunky, tüm zamanların en beğenilen bağımsız oyunları arasında yer alıyor. Uzun süredir beklenen yeni maceraları getirecek devam oyunu hakkında bilgiler ise şimdilik oldukça sınırlı. Tanıtım videosunda oyun görüntüsü bulunmazken, çıkış tarihi konusunda da bir ipucu verilmedi.

Guacamelee 2

Meksikalı güreşçileri hatırlatan, kurnaz kahraman Guacamelee’nin maceraları sonunda PlayStation 4’e geliyor. 2013’te yayınlanan ilk maceranın devamı niteliğinde olan yeni oyun için de bir çıkış tarihi açıklanmadı.

The Gardens Between

The Gardens Between için “sürreal bir arkadaşlık hikayesi” tanımlaması kullanılıyor. Oyunda tuhaf derecede büyük nesnelerle bir dolu dünyada yaşayan iki arkadaşın maceraları anlatılıyor. Geliştiriciler oyunun akışına oyuncuların müdahale edebileceğine dikkat çekiyor. Oyunun önümüzdeki yıl içinde yayınlanması planlanıyor.

Megalith

Megalith’te oyuncular “Titan” adını taşıyan güçlü yaratıları kontrol ediyor ve daha da fazla güç kazanmaya çalışıyor. Sanal gerçeklik tabanlı olması ise Megalith’in ayırt edici yönü olarak dikkat çekiyor. Oyun, 2018’de PlayStation VR sahipleriyle buluşacak.

Final Fantasy XV: Episode Ingis

Final Fantasy XV için hazırlanan son tek oyunculu eklenti olan Episode Ingis, 13 Aralık’ta yayınlanacak. Yayınlanan ilk fragman, hikaye ile ilgili çeşitli ipuçları da barındırıyor. Ana oyunla eş zamanlı olarak ilerleyen hikaye, çeşitli boşlukların doldurulmasını sağlıyor.

The Hong Kong Massacre

Kısa süre önce yayınlanan Ruiner’ın ayak izlerini takip eden The Hong Kong Massacre, Hotline Miami’nin acımasız şiddetiyle siber-punk olarak nitelenebilecek bir görünümü birleştiriyor. PS4 sahipleri oyunu 2018’de oynayabilecek.

Concrete Genie

Concrete Genie’de sihir ve yaratıklarla dolu bir dünyayı keşfeden bir çocuğun hikayesi, etkileyici görsellerle anlatılıyor. Oyuncular, Concrete Genie’de “zorbalığa uğramış bir ergen”in yerine geçiyor. Oyun, 2018’de yayınlanacak.

Erica

Sony, PlayLink girişimiyle bazı PlayStation oyunlarının akıllı telefonla kontrol edilebilmesini mümkün hâle getirmişti. Erica da söz konusu konseptten yararlanacak ilginç oyunlardan biri olarak dikkat çekiyor. Oyunun ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Blood & Truth

PlayStation VR ile birlikte sunulan ilk oyunlar arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de The Heist olmuştu. Blood & Truth, The Heist’ın sunduğu deneyimi genişletiyor ve daha bağlayıcı hâle getiriyor. Oyunun kesin yayın tarihi şimdilik açıklanmadı.