Sony, PlayStation 4 için yayınlayacağı yeni yazılım güncellemesinde kullanıcılara uzun süredir bekledikleri yeni bir özelliği sunacak. Güncellemeyle birlikte Sony’nin oyun konsolu harici sabit disk desteğine kavuşacak.

Microsoft’un oyun konsolu Xbox One, harici sabit disk desteğini uzun sürerdir sunuyor. Depolama alanını artırmak isteyen PS4 sahiplerinin önündeki tek seçenek ise konsolun içindeki sabit diski değiştirmekti.

Sony bu değişimi mümkün olduğunca kolaylaştırmak için elinden geleni yapmıştı. Ancak yine de diskin yerinden çıkarılması, sistem yazılımının yeniden yüklenmesi ve verilerin kopyalanması gibi işlemlerin zahmetli ve uzun olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Ancak yeni PS4 yazılımıyla bu sorun ortadan kalkacak. Harici sabit diski USB 3.0 girişine bağladıktan sonra PlayStation 4 sahipleri daha fazla depolama alanına kavuşacak. PS4, 8 TB’a kadar harici sabit diskleri destekleyecek. Harici sabit diskteki içerik, PS4’te standart sabit diskteki içeriklerle yan yana gösterilecek.

PlayStation 4 yazılım güncellemesi başka özellikleri de beraberinde getirecek

Harici sabit disk desteği, güncellemenin PlayStation 4’e getirdiği tek yenilik değil. Kişiselleştirilmiş duvar kağıtları, basitleştirilmiş bildirimler ve PlayStation VR için 3D Blu-ray desteği, güncellemeyle kullanıcılara sunulanlar arasında bulunuyor.