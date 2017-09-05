Adobe Photoshop gibi profesyonel düzenleme araçları, kreatif sektörler için hayati önem taşıyor. Ancak biraz daha gelişmiş imkânlar için her ay 10 dolar civarı bir ücret ödemek, herkes için cazip bir çözüm gibi görünmüyor. Pixelmator ekibi, Pixelmator Pro adını taşıyan yeni uygulamasıyla Mac kullanıcılarına alternatif bir çözüm sunuyor.

Pixelmator’ın yeni çözümünün temelinde şirketin uzun süredir kullanımda olan ve Photoshop’a kıyasla daha uygun bir fiyat etiketi taşıyan Mac uygulaması bulunuyor. Üst sınıf bir uygulamada olması beklenen özelliklerin önemli kısmını vadeden yeni çözüm, yapay zekâ teknolojisinden de yararlanıyor.

Uygulamada kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri sürekli olarak geri alma imkânı sunuluyor. Büyük ölçüde yenilenen arayüzde ise her şey tek panelde toplanıyor. Pixelmator’dan yapılan açıklamada, görünümün Mac’e daha uygun hâle geldiğine dikkat çekiliyor.

Yeni düzen araçlarına ek olarak, Metal 2 tabanlı boyama motorunun varlığı da kullanıcılara renk karıştırma gibi kullanışlı özellikler sunuyor. RAW desteği ve çok katmanlı düzenleme imkânıyla da fotoğrafçıların beğenisini kazanacak gibi görünen Pixelmator Pro, kullanıcılara fotoğraflara uyguladıkları kişiselleştirilmiş efektleri saklama fırsatı da sağlıyor.

Tüm yeniliklerin merkezinde Apple‘ın CoreML şablonuna göre geliştirilen otomatik öğrenme tabanlı araçlar yer alıyor. Yapay zekâ teknolojisi, kullanıcılara oldukça yetenekli bir tamir aracı sunuyor. Söz konusu araç, bir fotoğraftaki tüm unsurları oldukça doğal görünecek biçimde çıkarabiliyor. Adobe söz konusu akıllı düzenleme araçlarını uzun süredir sunsa da, CoreML’in varlığı işleri biraz daha kolaylaştırıyor. Bu sayede Pixelmator gibi geliştiriciler de akıllı özellikleri kolaylıkla sunabiliyor.

Pixelmator Pro sonbaharda yayınlanacak

Pixelmator’ın yeni uygulaması sonbaharda yayınlanacak. Uygulamanın kullanıcılarla buluşması için öncelikli olarak Apple’ın macOS High Sierra’yı yayınlaması gerekiyor. Bu sayede Metal 2 ve CoreML’den yararlanmak mümkün hâle geliyor. Pixelmator Pro için ne kadar ödemek gerekeceği henüz açıklanmış değil.