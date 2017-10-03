Google yeni Pixel telefonlarını 4 Ekim’de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Ancak yeni telefonları merakla bekleyenlerin sevkiyat başlangıcı için iki hafta beklemesi gerekecek gibi görünüyor. Venture Beat sitesinde yer alan habere göre, Pixel 2 19 Ekim’de raflardaki yerini alacak. Daha büyük ekranlı XL versiyon ise 15 Kasım’da kullanıcılarla buluşacak.

Çıkış tarihi olarak belirlenen 19 Ekim kulağa oldukça mantıklı geliyor. Pixel geçtiğimiz yıl da 4 Ekim tarihinde tanıtılmış ve 20 Ekim’de satışa sunulmuştu. Şirketin bu yıl da benzer bir çıkış takvimini uygulaması şaşırtıcı olmayacaktır.

Yeni XL için belirlenen çıkış tarihiyse geçtiğimiz yılki tarihlerle uyuşmuyor. Ancak Google’ın bunu ilk etapta daha fazla ürün sevkiyatı gerçekleştirmek adına yapmış olabileceği belirtiliyor. XL versiyon bu sefer Google’ın gerçek amiral gemisi olacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl Pixel XL’i stokta tutmakta sıkıntı yaşayan Google, bu sefer aynı sıkıntıyı yaşamamak için işleri sıkı tutmayı seçmişe benziyor.

Ancak Pixel 2 XL için belirlenen çıkış tarihi, Google adına dezavantaj yaratma potansiyeli de taşıyor. Apple‘ın merakla beklenen telefonu iPhone X, 3 Kasım itibarıyla yurt dışında satışa sunulacak. Uzun vadede bu durum bir sorun teşkil etmeyecek gibi görünse de, kısa vadede iki telefon arasında tercih yapacakların kafasını karıştırabilir.

Pixel 2 ve XL’e ait yeni fotoğraflar internete sızdı

Tanıtım için geri sayım devam ederken, Google’ın yeni Pixel telefonlarını net biçimde gösteren yeni fotoğraflar da internete düşüyor. Pixel 2 için hazırlanan farklı seçeneklerini bir arada gösteren fotoğraflar Venture Beat sitesinde yayınlanırken, XL versiyonun hatlarını daha net biçimde gösteren fotoğraflar da kısa süre önce ortaya çıkmıştı.