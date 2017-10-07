Google iki yeni Pixel telefonunu tanıtmanın yanı sıra, Pixel Ambient Services adını taşıyan yeni bir uygulama çıkardı. Uygulamanın tanım bilgilerine göre Pixel Ambient Services, Pixel cihazları için yerel bazda içeriğe dayalı çeşitli özellikler sağlıyor.

Android Police sitesi, Google’ın uygulamanın tanıtımı için kullandığı ekran görüntülerinde, kullanıcının otomobili kullandığı zamanları anlayan otomatik bir ayarın bulunduğuna dikkat çekiyor. Bu ayarı aşağıda görebilirsiniz.

Söz konusu ekran görüntüsünde, telefonun bir kişi sürüş yaptığı sırada otomatik olarak rahatsız etme moduna geçtiğini gösteriyor. Google, Bluetooth ve cihaz hareketinden yararlanarak bu özelliği etkinleştirebileceğini söylüyor. Ancak bu özelliğin sadece sürücü için mi, aynı zamanda yolcu için de mi otomatik olarak etkinleştirileceğini belirtmiyor.

Apple ve Samsung gibi üreticilerin cihazlarında da araba kullanırken rahatsız etme işlevi gören çeşitli özellikler bulunuyor. Her iki şirketin telefonlarındaki çözümlerde bir kişi araba kullanırken arayan ya da mesaj gönderen kişiye otomatik yanıtlar gönderiliyor. Google’ın da benzer işlevi sunup sunmayacağını şu an için bilmiyoruz.

Bu arada Pixel Ambient Services uygulaması Türkiye’deki kullanıcılar tarafından indirilemiyor. Bu uygulama muhtemelen sadece Pixel cihazlarında kullanılabilir olacaktır.