Pioneer kulak üstü HDJ kulaklık ailesine üç yeni model daha ekledi. HDJ-X serisinde X10, X7 ve X5 olmak üzere üç farklı model bulunuyor. Pioneer HDJ-X serinde X10’u amiral gemisi model olarak öne çıkarıyor.

HDJ-X serisinin tamamında dikkat çekici özellikler bulunsa da, X10 en yetenekli model olarak öne çıkıyor. Kulaklıkta bulunan 50 mm. sürücü, 5 Hz ila 40 kHz arasında bir frekans aralığı sağlıyor. X10 böylelikle, çoğunluğu 30 kHz’ye kadar yükselebilen kulaklıkların önüne geçiyor. Pioneer, X10’un şirkete ait TOUR1 ve NXS2 kurulumlarında 96 kHz / 24-bit yüksek çözünürlüklü ses üretebileceğine dikkat çekiyor. Bunların kulüplerde çalan DJ’lerden çok stüdyo ortamındaki müzik insanlarının işine yarayacak yetenekler olduğu söylenebilir.

HDJ-X serisi kulaklıklar, dayanıklılıklarıyla da dikkat çekiyor. Bir seri dayanıklılık testinden başarıyla geçen kulaklıkların tamamı 20 bin defa açılmaya ve kapatılmaya uygun nitelikler taşıyor. Baş üstündeki bandın bükülebilir olması da kulaklığın dikkat çekici özellikleri arasında bulunuyor.

X10’da deri kulaklık bölümlerinin üzerindeki nano kaplama ise ürünü terlemeye karşı dayanıklı hâle getiriyor. Pioneer, X10’un nano kaplamaya sahip ilk kulaklık olduğunu özellikle vurguluyor. Mini-XLR konvektörüne sahip X10, düz bir taşıma kutusu ve iki adet çıkarılabilir kabloyla geliyor.

Serinin orta segmentte konumlanan ürünü X7, Pioneer’ın HDJ-2000MK2 kulaklıklarıyla aynı deneyimi sunması amacıyla tasarlandı. Kulaklıkta 50 mm. sürücü ve 5 Hz ila 30 kHZ arasında frekans aralığı da bulunuyor. X5 ise görünüş bakımından diğer modellerle aynı olsa da maksimum 30 kHz frekans desteği sunuyor.

Pioneer HDJ-X serisini eylül ortasında satışa sunacak

Pioneer yeni kulaklıklarını yurt dışında eylül ayının ortasında satışa sunacak. X10 için 349 dolar, X7 için 199 dolar ve X5 için 99 dolar ödemek gerekecek.