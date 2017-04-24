Pinterest 150 milyondan fazla kullanıcısı olmasına ve Instapaper gibi servisleri satın alacak gücü bulunmasına rağmen, daha önce hiç reklam kampanyası gerçekleştirmemişti. Ancak önümüzdeki yaz itibarıyla bu durum değişecek. Şirket ilk reklam kampanyasını ABD’de başlatacak. Kullanıcıların koleksiyon oluşturup paylaşabildikleri ya da başka koleksiyonları keşfedebildikleri platform, reklam kampanyasında alışılmışın aksine “neleri yapmadığını” da anlatacak.

CEO Ben Silbermann, öncelikli amaçlarının “insanları servisin bir sosyal ağ olmadığına ikna etmek” olduğunu belirtti. Silbermann; servisi insanların tatil fikirleri, moda ipuçları, teknolojik cihaz bilgilere ulaşabileceği, kısacası “gerçek yaşama dair fikirler alabileceği” bir platform olarak değerlendiriyor.

Şirketten yapılan açıklamada, reklam kampanyasına dair fazla detaylı bilgi verilmedi. Ancak kampanyada yaşamları üzerine hayal kurmayı bırakıp yaşamlarını tasarlamayı seçen insanlara odaklanılacağı ifade edildi. Bu kampanya çerçevesinde Pinterest, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlardan kasıtlı olarak uzaklaştırılacak. Ancak bu esnada söz konusu sosyal ağların ismi açık biçimde anılmayacak.

Pinterest hayatta kalmak için hızlı hareket etmek zorunda

Formatı ne olursa olsun, tanıtım ve reklam çalışmaları şirket için gerekli görünüyor. Şirketinin Facebook gibi sosyal ağlara kıyasla küçüklüğünün bilincinde olan Silbermann, hayatta kalabilmeleri için hızlı hareket etmeleri gerektiğinin de bilincinde görünüyor. Facebook’un kısa süre önce Instagram üzerinde koleksiyon oluşturma imkanı sunmaya başlaması, Pinterest için reklam kampanyası ve yoğun tanıtım zamanının iyiden iyiye geldiğini gösteriyor.