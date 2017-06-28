Pinterest çift aşamalı doğrulama özelliğini tüm kullanıcılarına sunuyor

Çevrim içi güvenlik şu günlerde pek çok kişinin öncelik listesinde başı çekiyor. Pinterest çift aşamalı doğrulama özelliğini tüm kullanıcılarına sunarak bu konuda geride kalmak istemediğini gözler önüne seriyor.

Sosyal paylaşım sitesi, çift aşamalı doğrulama için kullanıcılarına kısa mesajla veya kimlik doğrulama uygulaması Authy aracılığıyla giriş kodu gönderecek. Özellik, servisin Güvenlik sayfasındaki Hesap Ayarları bölümünden aktive edilebilecek. Ancak kullanıcıların bunun için özelliğin kendilerine ulaştırılmasını beklemeleri gerekiyor.

Pinterest çift aşamalı doğrulama dışında güvenlik önlemleri de sunuyor

Pinterest’in yeni güvenlik önlemleri sadece çift aşamalı doğrulamayla sınırlı kalmıyor. Sosyal paylaşım sitesi, giriş yapılan tüm cihazları Güvenlik sekmesinde göstermeye başlıyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde tanımadıkları cihazları bu listeden çıkarabiliyor. Yeni bir cihazdan Pinterest’e giriş yapıldığında e-posta gönderilmesi de sosyal paylaşım sitesinin güvenliği sıkılaştırmak için attığı adımlar arasında yer alıyor.

Pinterest’in bu denli basit güvenlik çözümlerini uygulamasının oldukça uzun zaman alması, şaşırtıcı bir durum olarak nitelenebilir. Bu önlemlerin ne kadar faydalı olacağı da sorgulanmaya açık konular arasında yer alıyor. Son zamanlarda pek çok kişi, tüm sitelere giriş için Facebook ve Google bilgilerini kullanıyor. Yine de, sosyal ağların çevrim içi güvenlik konusunu biraz daha ciddiye almaya başlaması sevindirici bir gelişme niteliği taşıyor.