Pi-Top Raspberry Pi’yi tam donanımlı kodlama bilgisayarına dönüştürüyor

2014 yılında bir Indiegogo kampanyasıyla gördüğümüz Pi-Top, Raspberry Pi tarafından desteklenen modüler bir dizüstü bilgisayar modeliydi. Şimdi, kendisi de Pi-Top adını taşıyan şirket, bu modelin güncellenmiş bir versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Bu yeni model çeşitli açılardan önemli gelişimler kaydetmiş gibi görünüyor.

Raspberry Pi, düşük maliyeti ve küçük boyutlarıyla özellikle kodlama projeleri için elverişli olmasıyla biliniyor. Pi-Top ise küçük boyutlu bilgisayara farklı bir yaklaşım getiriyor. Daha büyük boyutlu bir cihazın beyin işlevini görüyor, böylelikle mütevazı Pi’yi tam boyutlu, eksiksiz bir dizüsüt bilgisayara dönüştürüyor. Bu bilgisayar kodlama yeteneklerini öğretmeye odaklanıyor.

Güncellenmiş Pi-Top modeli ilk modele göre daha kolay birleştiriliyor. Ayrıca akıllı, ayarlanabilir klavyesi bulunuyor. Bunu ileri kaydırarak Pi’nin kendisini ortaya çıkarmak mümkün oluyor. Şirketin “Modular Rail”, yani “Modüler Ray” olarak adlandırdığı mekanizma sayesinde kullanıcılar yeni bileşenleri ve Pi-Top aksesuarlarını kolaylıkla ekleyebiliyor.

Öte yandan Pi-Top kutusundan bir tane uyumlu aksesuarla birlikte geliyor. “Inventor’s Kit”, yani “Mucidin Alet Çantası” adını taşıyan bu aksesuar seti elektronik devre tahtası ve küçük projeler inşa etmeye olanak sağlayan LED, mikrofon, hareket sensörü gibi bazı temel bileşenleri de barındırıyor. Orijinal modelde olduğu gibi, bu yeni bilgisayar da “pi-topOS: Polaris” adını taşıyan özelleştirilmiş bir işletim sistemiyle çalışıyor. Bu, standart Raspian OS’e göre biraz daha kullanıcı dostu arayüze sahip gibi görünüyor.

Yeni Pi-Top modeli gerekli olduğu düşünülen diğer iyileştirmeleri de içeriyor. 14 inç ekran 1080p panele sahipken tasarım da daha çekici hâle getirilmiş. İzleme dörtgeni de, ilk modelde bulunduğu yerin aksine, olması gerektiği gibi, klavyenin hemen altında yer alıyor.

Pi-Top’ın yeni versiyonu 320 dolarlık yurt dışı fiyatına sahip. Raspberry Pi’nin 35 dolarlık fiyatıyla karşılaştırdığımızda, eklenen niteliklerin fiyatı epey yukarı çektiğini görüyoruz.