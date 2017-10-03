Philips Hue serisi ev elektroniği aksesuarlarını Apple Home kullanıcıları için daha cazip hâle getiriyor. Hue Tap, Hue Dimmer Switch ve Hue Motion Sense gibi ürünler için yayınladığı son güncellemeyle kullanıcılarına Apple HomeKit desteği sunuyor. Kısacası bundan böyle Philips’in kontrol düğmeleriyle HomeKit uyumlu başka cihazlar da yönetilebilecek.

Güncellemenin ürünlere ulaşmasının ardından Philips’in kontrol düğmeleri Apple Home ile sunulan imkânlardan yararlanmak için kullanılabilecek. Örneğin, kapıya doğru yürürken ışıkların otomatik olarak yanması sağlanabilecek veya fanla birlikte eş zamanlı olarak perdeler de açılabilecek. Ancak bunun için bahsi geçen tüm aksesuarların HomeKit ile uyumlu olması gerekiyor.

Philips Hue serisi lambaları ilk etapta HomeKit desteğine sahip değildi. Ancak Philips 2015’te yayınladığı güncellemeyle lambalarını Apple’ın akıllı ev standardıyla uyumlu hâle getirmişti. Philips için ürettiği akıllı kontrol düğmelerini de sisteme entegre etmek mantıklı bir hamle gibi görünüyor. Apple Home aksesuarlarını benimsemiş kişilerin şirketin bu yaklaşımından memnun kalacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Philips Hue aksesuar kullanıcılarının HomeKit uyumlu baz istasyonuna sahip olması gerekiyor

Philips Hue aksesuar sahiplerinin Apple HomeKit desteğinden yararlanabilmeleri için HomeKit uyumlu Hue baz istasyonuna sahip olması gerekiyor. İlk nesil HomeKit baz istasyonunu kullananlar bu imkândan faydalanamıyor.