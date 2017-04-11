Felix Kjellberg, ya da herkesin bildiği ismiyle PewDiePie, YouTube’un en büyük yıldızları arasında yer alıyor. Kanalında 54 milyon abonesi bulunan YouTube fenomeni, rakip bir platform olarak nitelenebilecek Twitch’te haftalık olarak yayınlara başlayacağını açıkladı. PewDiePie Twitch yayınlarını “Netglow” kanalının altında gerçekleştirecek. Best Club adını taşıyan ve ilk bölümü yayınlanan program, her hafta düzenli olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. PewDiePie Twitch üzerinden yayınlanacak programının duyurusunu “YOUTUBEISOVERPARTY” başlığını taşıyan ve YouTube üzerinden yayınladığı bir videonun sonunda yaptı.

Best Club programının ilk bölümünde PewDiePie’a bir diğer YouTube ünlüsü Brad Smith eşlik etti. İkili programda kitle fonlama yoluyla desteklenen bir kanal olan Netglow üzerine konuştu ve kanalın Best Club dışında da programlara ev sahipliği yapmasını istediğini belirtti. PewDiePie, Netglow’u ilk duyurduğunda yine kendisinin girişimi olan ve orijinal şovlar hazırlayan video ağı Revelmode’a benzetmişti.

PewDiePie’ın Amazon’un sahibi olduğu ve oyunların yayınlanması üzerine odaklanan Twitch için program yapmaya başlaması, zamanlaması itibarıyla, ilginç bir gelişme olarak nitelenebilir. Son zamanlarda YouTube’un başı büyük reklam verenleriyle olan ilişkileri nedeniyle bir hayli ağrıyor. Starbucks, Walmart ve GM gibi büyük şirketler, reklamlarının nefret söylemi barındıran videolarla birlikte gösterilmesi nedeniyle reklamlarını servisten geri çekiyor. PewDiePie, “YOUTUBEISOVERPARTY” videosunda bu tepkiyi “fazlasıyla abartılı” bulduğunu dile getiriyor.

“İnsanlar YouTube’u ücretsiz ve açık olması ile istediklerini söyleyebilmeleri nedeniyle seviyor diye PewDiePie, sözlerine şöyle devam etti: “Burası televizyon gibi insanların size ‘Hayır, bunu yapamazsın!’ dedikleri bir yer değil. Ancak görünen o ki, YouTube televizyona dönüşmeye zorlanıyor. Bu kimse için iyi olmayacaktır.” Reklam verenlerin endişelerini de anladığını söyleyen PewDiePie, platformda sayıca azınlıkta olan problemli videoların bütünü etkilememesi gerektiğini belirtti.

PewDiePie da bu tartışmaların içinde yer almıştı. YouTube yıldızı, geçtiğimiz aylarda özellikle The Wall Street Journal’daki gazetecilerle karşı karşıya gelmişti. Gazete, PewDiePie’ın videolarındaki anti-Semitik şakaları ve Nazi referanslarını gündeme taşımıştı. Bunun üzerine Walt Disney ve YouTube, ünlü yıldıza olan desteklerini çekmişti. PewDiePie ise yayınladığı özür açıklamasının büyük kısmında medyaya yüklenmişti.

PewDiePie Twitch kararını YouTube ile problem yaşamadan önce vermiş

PewDiePie, The Best Show’u Twitch’te yapma kararını YouTube ile anlaşmazlık yaşamadan önce verdiğini belirtti ve YouTube’da program yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.