Peugeot ve Citroen gibi önemli markaları bünyesinde barındıran Fransız otomobil şirketi Groupe PSA, otonom sürüş girişimi NuTonomy ile birlikte Singapur’da otonom SUV modellerini test edecek. Bu ortaklık ile Peugeot sürücüsüz otomobil pazarındaki iddiasını gözler önüne seriyor.

Peugeot, geçtiğimiz ay 1.4 milyar dolar karşılığında General Motors’tan Opel ve Vauxhall markalarını satın almıştı. Şirket böylelikle Volkswagen’in ardından Avrupa’nın en büyük ikinci otomobil üreticisi haline gelmişti.

MIT’nin desteğiyle kurulan NuTonomy, Singapur’daki sürücüsüz otomobil testlerine geçtiğimiz yıl başlamıştı. Şirket daha sonrasında testlerini Boston’da trafiğe açık yollara taşımıştı. 2016’nın ağustos ayında dünyanın ilk sürücüsüz taksi deneyi olarak faaliyete geçen NuTonomy, birkaç hafta içinde Uber’in önüne geçmeyi başarmıştı.

Taraflar arasındaki işbirliği ise şu şekilde işleyecek: NuTonomy’nin otonom sürüş yazılımı ve teknolojisi, özel üretim Peugeot 3008 model araçlara entegre edilecek. Peugeot 3008, 2017’de “Avrupa’da Yılın Otomobili” ödülüne sahip olmuştu. NuTonomy’den yapılan açıklamada, entegrasyonun yaz mevsimi içinde tamamlanacağı ve yol testlerinin eylül ayında başlayacağı belirtildi.

Söz konusu testlerin kapsama alanı sadece Singapur ile sınırlı kalmayacak. Her iki şirket de testlerin dünya genelinde başka şehirlerde de gerçekleştirilmesinin değerlendirildiğini açıkladı. İki şirket de herhangi bir şehir ismi vermedi. Ancak NuTonomy’nin hâli hazırda testlerini sürdürdüğü Boston ve PSA’nın genel merkezinin bulunduğu Paris, muhtemel adaylar arasında sayılıyor.

Peugeot sürücüsüz otomobil çalışmalarıyla farklı mobilite çözümleri sunmayı amaçlıyor

PSA çatısı altındaki Business Lab’in yöneticisi Anne Laliron, işbirliğinin tam otonom otomobiller geliştirmek için önemli bir adım anlamına geldiğini belirtti. Laliron, böylelikle müşterilerine farklı mobilite çözümleri sunabileceklerini sözlerine ekledi. NuTonomy kurucusu ve CEO’su Karl lagnemma, PSA ile olan işbirliğinin kendilerini “şehir içi ulaştırmada güvenli, verimli ve tamamen otonom bir servis” sunma hedefine yaklaştırdığını dile getirdi.