Pembe Galaxy S8 gerçek oluyor, ilk kez Tayvan’da satışa çıkıyor

Samsung her yıl çıkardığı amiral gemisi Galaxy S telefonunun daha sonra farklı renklerini piyasaya sunmuştur. Bu yılın telefonu Galaxy S8 için de durum değişmiyor. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği pembe renk, Samsung Galaxy S8’in özel versiyonuyla birlikte meraklı kullanıcılara sunulmaya başlanıyor. Samsung, pembe Galaxy S8 için öncelikle Tayvan’ı hedef pazar olarak seçiyor.

Samsung’un Tayvan biriminin Facebook sayfasında pembe renkli versiyona ait bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta bu ürünün çok yakında çıkacağı belirtiliyor.

Yukarıda yer alan Tayvanca mesajda, bu telefonun kızlara hitap eden bir versiyon olduğu belirtiliyor. Bu mesajı şu şekilde Türkçe’ye çevirebiliriz:

“Hey kız, yeni bir telefon mu arıyorsun? #GalaxyS8 şimdi kız rengine sahip sınırlı bir versiyonla geliyor.

#AkıllıTelefon sadece Sonsuz Ekrana ve metalik kasaya sahip olan etkileyici gümüş renge sahip değil, ayrıca şimdi parlak roze altın renkle de geliyor.

Bir kızın gerçek rengiyle mükemmel şekilde somutlaşmasıyla telefonunuzu #özgürleştirin.

Mesajı bir kenara bırakacak olursak, buradaki en önemli ayrıntı Samsung’un pembe renkli bir Galaxy S8 çıkarması oluyor. Telefonun görünüşü bir hayli güzel ve çekici. Ne var ki, Türkiye’deki meraklı kullanıcıların şu an için bu telefona erişme şansı yok. Çünkü şimdilik sadece Tayvan’da satışa sunuluyor.

Samsung geçen yıl da S7 Edge’in mavi mercan renk seçeneğini ilk etapta Tayvan ve Singapur’da çıkarmış, daha sonra bu versiyonu Türkiye’ye de getirmişti. Ayrıca pembe altın renkli versiyonu da çıkarmış, bunu da daha sonra Türkiye’de satışa sunmuştu. Bundan yola çıkarak, pembe Galaxy S8’in de Türkiye’ye gelmesini bekleyebiliriz.