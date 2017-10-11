Gartner’ın belirttiğine göre, PC pazarı art arda 12 çeyrektir küçülme gösteriyor. Hem Gartner’ın hem de IDC’nin 2017’nin üçüncü çeyreğine ait bulguları, PC sevkiyatlarının dünya çapında yıldan yıla düşüş kaydettiğini ortaya koyuyor.

Gartner tarafından yapılan tahminlere göre, dünya çapında PC sevkiyatları 2017’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 3.6 oranında düşerek 67 milyon birim ürün olarak kaydedildi. Üçüncü çeyrekte ilk altı sırayı HP, Lenovo, Dell, Asus, Apple ve Acer paylaştı. Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere, başta gelen altı şirket içinde sadece HP, PC sevkiyatlarında bir artış kaydetti. Lenovo ve Dell’de ise küçük düşüşler var. Pazarın geri kalanında ise yüzde 11.4’lük azalma görülüyor.

Gartner HP ve Lenovo’nun pazar payı bakımından kafa kafaya olduğuna dikkat çekiyor. Ancak detaylara da bakmak gerekiyor. HP geçen çeyrekte ilk sırayı Lenovo’dan geri aldı ve son beş çeyrekte art arda gösterdiği küresel PC sevkiyat büyümesiyle birlikte yukarı yönlü bir eğilim sergiliyor. Diğer yandan Lenovo ise inişte, son 10 çeyrek yıllık dönemin sekizinde sevkiyatlar iniş sergiliyor.

Öte yandan, IDC’nin tahminlerine baktığımızda PC sevkiyatlarının üçüncü çeyrekte dünya çapında yalnızca yüzde 0.5 oranında azalarak 67.2 milyon birim ürün olarak kaydedildiğini görüyoruz. IDC’nin sonuçlarına göre ilk beş sırayı HP, Lenovo, Dell, Apple ve Asus paylaşıyor.

IDC de Gartner gibi HP’nin artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Ancak Lenovo, Dell ve Apple’ın büyük oranda yatay seyir izlediğini gösteriyor. Ne var ki, şirket geri kalan beş daha küçük şirketin ise yüzde 3.2 ile daha düşük bir azalma kaydettiğini saptamış.

Gartner ve IDC analistleri, geride kalan çeyrekte yaşanan düşüşle ilgili çeşitli nedenler sıralıyor. Bunların arasında donanım bileşenlerinin tedariği noktasında yaşanan sıkıntılar da bulunuyor. Her çeyrekte değişmeyen tek faktör ise PC’lere gösterilen talebin eski düzeyde olmaması oluyor.