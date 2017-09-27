Hızlı ve Öfkeli serisinin başrol oyuncularından Paul Walker, 2013’ün kasım ayında geçirdiği trafik kazasının sonucunda hayatını kaybetmişti. Microsoft, ölümüyle hayranlarını yasa boğan oyuncunun anısına özel bir Xbox One S hazırladı.

Özel üretim Xbox One S’te yeşil renkli kasayı mavi dokunuşlar tamamlıyor. Kasa, Walker’ın serinin ilk filminin ilk sahnesinde Vin Diesel ile yarışırken kullandığı otomobilin tasarımından ilham alınarak geliştirildi. Konsolun üzerinde Walker’ın bazı aile üyelerinin ve arkadaşlarının imzaları bulunuyor. Vin Diesel, Tyrese Gibson ve Cody Walker, konsol üzerindeki imzaları göze çarpan ilk isimler oluyor.

Bu özel konsol, 1 Ekim’de gerçekleştirilecek Game4Paul isimli oyun temalı yardım etkinliğinde düzenlenecek çekilişle sahibini bulacak. Etkinliğin organizasyonunu Microsoft ve Walker’ın hayattayken kurduğu Reach Out Worldwide isimli yardım kuruluşu birlikte yürütüyor.

Piyangoya katılmak için 20 dolar karşılığında satılan biletlerden almak gerekiyor. Satılan biletlerden elde edilecek gelir, Reach Out Worldwide’a aktarılacak.

Microsoft’un Xbox Oyun Pazarlama Genel Müdürü Aaron Greenberg, Paul Walker’ın anısına özel olarak üretilen konsolu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: “Ekibimiz bu özel konsolun tasarımı üzerinde bir hayli düşündü. Ortaya çıkan sonuçla Paul’ün Hızlı ve Öfkeli serisindeki unutulmaz karakterine saygı duruşunda bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Paul Walker 40 yaşında hayata gözlerini yummuştu

Paul Walker, yaşamını yitirmesine neden olan kazayı geçirdiğinde 40 yaşındaydı. Kaza sırasında Walker’ın bir Porsche GT’nin içinde olması nedeniyle bir inceleme başlatılmış, incelemenin sonucunda Porsche’nin kazada sorumluluğu olmadığı sonucuna ulaşılmıştı.