2005’ten 2013’ün ortasına kadar Intel CEO’luğunu yürüten Paul Otellini, hayata gözlerini yumdu. 66 yaşındaki Otellini’nin uykusu sırasında hayatını kaybettiği belirtildi. 40 yıldan uzun bir süre boyunca Intel’de görev yapan Otelli’nin vefatının duyurusu da şirket tarafından gerçekleştirildi.

Intel’in beşinci CEO’su olan Otellini, görevini mevcut CEO’su Brian Krzanich’e devretmişti. Uzun vadeli büyüme için operasyonları ve maliyet yapısını dönüştüren tecrübeli yönetici, şirkete sunucu pazarı segmentinde liderliği getirmiş ve aynı zamanda küresel kriz ortamında Intel’in kârlılığını muhafaza etmesini sağlamıştı. San Francisco’da büyüyen Otellini, Intel’in özgeçmişinde mühendislik eğitimi olmayan ilk CEO’suydu. Şirketten yapılan açıklamada, Intel’in Otellini’nin liderliğinde geçen 8 yıllık dönemde geçmiş 45 yıldan daha fazla gelir elde ettiği belirtildi.

Intel’in geliri 2011’in sonu itibarıyla 53 milyar dolara ulaşmıştı. Otellini göreve başlamadan önce şirketin gelir rekoru 34 milyar dolar seviyesindeydi. Intel’in Windows PC’ler için yonga üretimindeki güçlü liderliğini korumasına yardımcı olan Otellini, şirketin gelir istikrarını da sürdürmesini sağlamıştı. Apple da 2005’te Mac serisinde Intel’in yongalarına geçiş yapmış, bu geçişin duyurulduğu toplantıda Otellini ve Steve Jobs sahneye birlikte çıkmıştı.

Paul Otellini Intel’i akıllı telefon çağına geçirmekte başarısız oldu

Paul Otellini döneminin en bariz başarısızlığı olarak ise Intel’in akıllı telefon çağına uyum sağlayamaması gösterilebilir. Şirketin odak noktasını ultrabooklara kaydıran Otellini, Intel’in PC ve sunucu pazarındaki gücünü akıllı telefonlara taşıyamamıştı.