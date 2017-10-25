Parrot drone ailesinin yeni üyeleriyle profesyonellere ulaşmayı hedefliyor

Drone üreticisi Parrot için 2017 pek de kolay geçmiyor. Yılın henüz başında düşük satışlar nedeniyle 290 çalışanıyla yollarını ayıran şirket, portföyünün odaksız ve kârsız olduğunu itiraf etmekten de kaçınmamıştı. Parrot drone ailesine eklediği iki yeni modelle profesyonellere yönelik çözümler sunuyor.

Parrot’un yeni drone’ları Bebop-Pro Thermal ve Bluegrass adını taşıyor. Her iki drone da özel ihtiyaçlara yanıt vermeleri amacıyla tasarlandı. Bebop-Pro Thermal, adından da anlaşılacağı üzere bir termal görüntüleme kamerası ve özel bir yazılım barındırıyor. İtfaiyecilere ve kurtarma ekiplerine yardım amacıyla geliştirilen Bebop, ısı kaynağını nokta atışı yaparak tespit edebiliyor. Böylelikle depremlerde ve diğer felaketlerde enkaz altında kalanları bulmak kolaylaşıyor. Uzun menzilli uzaktan kumanda ise pilotları tehlikeden uzak tutuyor.

Bir diğer yeni drone Bluegrass’ın hedef kitlesinde ise çiftçiler bulunuyor. Multispektral sensör taşıyan Bluegrass, uçuş planlama yazılımı da barındırıyor. Böylelikle çiftçiler arazilerini havadan kontrol edebiliyor. Parrot’tan yapılan açıklamaya göre, Bluegrass tek bir şarjla 74 dönümlük bir araziyi kontrol edebiliyor. Uzun mesafeden işleyebilen kumanda da paketin parçaları arasında yer alıyor.

Parrot drone ailesinin yeni üyelerinin fiyatlarını açıklamadı

Parrot drone ailesinin yeni üyelerinin fiyatları hakkında şimdilik bilgi vermedi. Ancak hem Bebop-Pro Thermal’in hem de Bluegrass’ın fiyat etiketlerinde yüksek rakamların yazması muhtemel görünüyor.