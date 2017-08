Oppo, Çinli Android telefon üreticisi, Şangay’da düzenlediği bir etkinlikle bir süredir beklenen ve sızıntıları yapılan Oppo R9s ve R9s Plus adlı yeni telefonlarını tanıttı. Bu iki cihaz geçen mart ayında çıkan R9 ve R9 Plus’ın devamı niteliğindeki cihazlar olarak tanımlanıyor.

Bu yıl başlarında tanıtılan R9’un arkasında 13 megapiksel, önünde 16 megapiksel kamera; R9 Plus’ın ise her iki yüzünde 16 megapiksel çözünürlüklü sensörler bulunuyordu. Bu sefer R9s ve R9s Plus’ta ise her bir kameranın 16 megapiksel çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz.

Her iki telefonun arkasında yer alan kameraların f/1.7 diyafram açıklığı, 4K video kayıt desteği ve LED flaş gibi ortak özellikleri bulunuyor. R9s’te elektronik görüntü dengeleme, R9s Plus’ta ise optik görüntü dengeleme sistemi bulunuyor. Selfie kameralar ise f/2.0 diyafram değerine sahip.

Oppo R9s

Oppo R9s’in 5.5 inç, 1080p dokunmatik ekranı 2.5D kavisli Gorilla Glass 5 ekran camıyla örtülüyor. Qualcomm Snapdragon 625 işlemci, Adreno 506 GPU, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza, microSD kart yuvası, hibrit SIM yuvasıyla ikinci kart desteği diğer özellikler arasında. Ön yüzünde parmak izi okuyucusu da bulunuyor. 3010 mAh kapasiteli pili VOOC hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Android 6.0.1 Marshmallow ile yüklü gelirken bunun üstünde Color OS 3.0 arayüzü yer alıyor.

153 x 74.3 x 6.58 mm.’lik boyutlara ve 145 gr. ağırlığa sahip gövdede gelen R9s’in 1.66 mm. kalınlıklı ekran çerçevesine ve yüzde 77.5’lik ekran-yüzey oranına sahip olduğu da Oppo tarafından dile getiriliyor.

Oppo R9s Plus

R9s Plus ise 6 inç, 1080p dokunmatik ekranıyla daha büyük boyutlu bir cihaz. 1.78 mm.’lik ekran çerçevesi ve yüzde 79’luk ekran-yüzey oranıyla etkiliyor. Bu telefonda Qualcomm’un yeni duyurduğu Snapdragon 653 işlemci bulunuyor. Buna 6 GB RAM, 64 GB dahili hafıza eşlik ediyor. microSD ve ikinci SIM yuvası hibrit şekilde yer alıyor, ikisinden biri kullanılabiliyor. R9s Plus’ın 4000 mAh kapasiteli pili bulunuyor. Gövdesi 163.63 x 80.8 x 7.35 mm.’lik boyutlara ve 185 gr. ağırlığa sahip. Diğer tüm özellikleri R9s ile ortak.

Her iki cihaz da sadece beş dakika boyunca şarjda kalarak iki saate varan konuşma süresine ulaşabiliyor. Ayrıca yine her ikisinde de, arka kameralar Sony’nin IMX398 sensörünü barındırıyor. Çift odaklı bu kamera faz algılamalı otomatik odaktan yüzde 40 daha hızlı olmasıyla dikkat çekiyor. Cihazların arkasındaki anten çizgileri de yeniden tasarlandı. Tek bir kalın çizgi yerine her biri 0.3 mm. genişlikli üç ayrı çizgi yer alıyor. Bu da görünümü biraz daha çekici hâle getiriyor. Böylelikle Oppo, R9s’te metal oranını yüzde 98.8’e çıkarıyor.

R9s, 28 Ekimden itibaren Çin’de, 2799 yuan (mevcut kura göre yaklaşık 1272 TL) fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Telefonun siyah, altın ve roze altın renk seçenekleri bulunacak. R9s Plus ise aralık ayında, 3499 yuan (mevcut kura göre yaklaşık 1590 TL) fiyatla satışa sunulacak. R9 Çin dışında da Oppo F1 Plus olarak satışa sunulmuştu. R9s’in F1s Plus olarak uluslararası pazarda satışa sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmiyor.