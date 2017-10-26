Oppo F5 tanıtıldı: 6 inç ekran, MediaTek MY6763T işlemci

Oppo’nun yeni akıllı telefonu Oppo F5, Filipinler’in başkenti Manilla’da düzenlenen etkinlikte gözler önüne çıktı. İlk olarak Filipinler’de satışa sunulacak F5’in küresel çıkış takvimi henüz belirsizliğini koruyor.

F5, en azından kağıt üzerinde, 2017 model amiral gemisi telefonları endişelendirecek özelliklere sahip. Akıllı telefon 18:9 görüntü oranına sahip, neredeyse çerçevesiz 6 inç bir ekran barındırıyor. Söz konusu ekranın çözünürlüğü ise henüz açıklanmış değil.

F5’in ön kamerası, yapay zekâ teknolojisinin yardımıyla hem etkileyici kareler yakalamayı sağlıyor hem de yüz tanıma yeteneğiyle akıllı telefonun kilidini açıyor. F5’te güvenlik görevini sadece ön kamera üstlenmiyor. Akıllı telefonun arka panelinde bir parmak izi tarayıcısı da bulunuyor. Arka paneldeki kameraya dair detaylar ise henüz paylaşılmış değil.

Oppo’nun yeni akıllı telefonunun kalbinde MediaTek MY6763T işlemci bulunuyor. RAM kapasitesi ise seçilen versiyona göre değişiyor. Kullanıcılar F5 için 4 veya 6 GB RAM seçenekleri arasında tercihte bulunuyor. F5 Youth olarak nitelenen modelde 4 GB’den daha düşük kapasiteli bir RAM bulunacağı söylense de, henüz bu konuda bir doğrulama gelmiş değil.

Oppo F5 3200 mAh kapasiteli pil taşıyor

Oppo F5, 32 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefona ihtiyaç duyuduğu enerjiyi ise 3200 mAh kapasiteli pil sağlıyor. F5’te Android 7.1.1 Nougat işletim sistemine şirketin Color OS 3.2 kullanıcı arayüzü eşlik ediyor. Oppo F5 için ödenmesi gereken rakam ise şimdilik açıklanmış değil.