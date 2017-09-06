Opera Mini iOS uygulaması, yeni iPhone’ların duyurulmasına ve iOS 11’in yayınlanmasına kısa bir süre kala güncellendi. Tasarımı tamamen değişen uygulama, iPhone kullanıcılarına hareket hâlindeyken daha gelişmiş bir internette gezinme deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Opera Mini’nin yeni versiyonu, tamamen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Adres çubuğu kırmızı renge bürünürken, arama çubuğuna QR kodlarını tarama seçeneğinin eklenmiş olması göze çarpıyor. Buna ek olarak, kullanıcılar arama motorunu kişiselleştirebiliyor.

Başlangıç sayfasına eklenen güncel haberler bölümü, Opera Mini kullanıcılarının son dakika gelişmelerine daha hızlı biçimde erişmelerini mümkün kılıyor. Opera Mini, haberlerin tamamını eskiye kıyasla dört kat daha hızlı biçimde yükleyebiliyor.

Yapay zekâ tabanlı haber kaynağının eklenmesi de, güncellemenin getirdikleri yenilikler arasında bulunuyor. Yeni yapay zekânın altında yatan teknoloji, Opera Mini kullanıcılarına daha fazla kişiselleştirilmiş bir ana sayfa sunuyor. Böylelikle kullanıcıların kişiselleştirme veya kurulum yapmakla uğraşmasına gerek kalmıyor.

Yapay zekâ tabanlı haber okuyucusundan ilk olarak ABD, Endonezya, Gana, Güney Afrika, Hindistan, Kenya, Nijerya ve Tanzanya’daki kullanıcılar yararlanacak. Daha sonrasında listeye Bangladeş, Pakistan ve Rusya da eklenecek.

Opera Mini iOS uygulaması güncellenmeye devam edecek

Opera’dan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen değişikliğin bir başlangıçtan ibaret olduğu ve iOS kullanıcılarına önümüzdeki aylarda başka yeniliklerin de sunulacağı belirtildi.