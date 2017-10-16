OnePlus kullanıcılarının telefonlarından daha az veri toplayacak

OnePlus modellerini kullananlar, şirketin izinleri olmadan ciddi oranda kullanıcı verisini topladığının ortaya çıkmasının ardından hayal kırıklığına uğramıştı. Söz konusu verilerin arasında kullanıcıların kimliğini ortaya çıkaracak bilgilerin de bulunması, bu hayal kırıklığını aynı zamanda bir öfkeye dönüştürmüştü. Çinli üretici bu tepkinin etkisini azaltmaya yönelik adımlar atma konusunda fazla zaman kaybetmedi.

Şirketin CEO’su Carl Pei, bundan böyle OxygenOS işletim sistemli telefonlardan çektikleri veri miktarını azaltacaklarını belirtti. Pei, kullanıcıların şirkete gönderdikleri veriler konusunda da daha açık davranacaklarının altını çizdi.

Yapılacak değişikliklerle birlikte telefonlar numara, kablosuz ağ bilgisi ve ağ MAC adresi göndermeyi bırakacak. Ekim ayının sonu itibarıyla OxygenOS işletim sistemli tüm cihazlarda kullanıcılara deneyim programına katılmayı isteyip istemedikleri sorulacak. Hangi bilgilerin paylaşılacağı da kurulum sürecinde ve hizmet koşullarında anlatılacak.

OnePlus: Üçüncü taraflarla veri paylaşımı yapmıyoruz

CEO Carl Pei, açıklamasında OnePlus olarak üçüncü taraflarla veri paylaşımı yapmadıklarının altını çizdi. Kullanıcı analizinin deneyimi anlamak ve geliştirmek amacıyla yapıldığını söyleyen Pei, cihaz bilgilerinin ise satış sonrası destek için yararlı olduğunu dile getirdi. Deneyim programının dışında kalanların telefon verilerinin paylaşılmayacağının altı çizilse de, şirketin kullanıcı verilerini izinsiz olarak topladığı gerçeği değiştirmiyor. OnePlus veri toplama işlemini iyi niyetlerle gerçekleştirmiş gibi görünse de, olası bir veri sızıntısının büyük sıkıntılara yol açma ihtimalini akıllardan çıkarmamak gerekiyor.