OnePlus 5T yurt dışında 600 dolar civarında bir fiyatla satılabilir

OnePlus CEO’su Pete Lau, şirketinin müstakbel amiral gemisi telefonu OnePlus 5T ile ilgili ipuçları vermeyi sürdürüyor. Daha önce akıllı telefonun arka kamerasıyla çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Lau, cihazda 3.5 mm. kulaklık jakından vazgeçmediklerini de açıklamıştı. OnePlus CEO’su Lau, şimdi de 5T’nin fiyatı hakkında ipucu verdi.

Weibo üzerinde oldukça aktif olan Lau, “Sabırsızlanıyorum” şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Başka bir Weibo kullanıcısı, bu paylaşımın altında 4 bin yuan biriktirdiğini ve telefonu satın almak için hazır olduğunu belirtti. Lau, bu yoruma 4 bin yuanın yeterli olduğu şeklinde yanıt verdi.

Söz konusu miktar, 603 dolara tekabül ediyor. Lau’nun cevabı, 5T’nin 600 dolar civarında bir fiyatla satılabileceğini düşündürüyor. Şirketlerin fiyat politikaları düşünüldüğünde OnePlus’ın telefona 599 dolar gibi bir rakam yazması muhtemel görünüyor.

OnePlus yola agresif fiyatlar sunan bir şirket olarak çıkmıştı. Ancak şirket zaman içinde telefonlarının fiyatlarını yukarıya çekmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında tanıtılan OnePlus 5’in 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu, ABD’de 479 dolar karşılığında satışa sunulmuştu, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alnına sahip modelin fiyat etiketine ise 539 dolar yazılmıştı. OnePlus’ın istikrarlı fiyat artırma politikası göz önüne alınınca 5T’nin 8 GB RAM’li versiyonu için 600 dolar makul bir fiyat olarak görünüyor. Telefonun 6 GB RAM’e sahip versiyonunun ise 540 dolar civarında bir fiyatla satılabileceği belirtiliyor.

OnePlus 5T 16 Kasım’da tanıtılabilir

OnePlus 5T için dedikodular bir süredir ivme kazanmış durumda. Akıllı telefonun 16 Kasım itibarıyla resmiyet kazanması bekleniyor.