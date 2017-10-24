OnePlus 5T sızıntısı uçtan uca çerçevesiz ekranı işaret ediyor

Ön panelin tamamını kaplayan, uçtan uca ekranlar akıllı telefon üreticileri arasında son moda hâline gelmiş durumda. “Amiral gemisi kâtili” olarak nitelenen telefonlar üreten OnePlus da bu modaya uyacak gibi görünüyor. OnePlus 5T adını taşıması beklenen akıllı telefona ait sızıntılar da bu beklentiyi güçlendiriyor.

Büyük amiral gemisi telefon üreticilerinin önemli kısmı QHD çözünürlüğe geçiş yapsa da, OnePlus böyle bir tercihte bulunmamıştı. Şirket aynı yaklaşımı FHD+ çözünürlük konusunda da sürdürecek gibi görünüyor. OnePlus’ın yeni amiral gemisinde görüntü oranı 18:9 olarak değiştirilecek, ancak Full HD çözünürlük değişmeyecek.

İnternete sızan ve 5T’nin tanıtım sayfasından alındığı anlaşılan fotoğraflar, telefona dair önemli bilgiler veriyor. 18:9 görüntü oranı, cihazın uzunluğunun genişliğinin iki katı olacağını da gösteriyor. Sızan görsellerde belirtilmese de, ekran çözünürlüğünün 2160 x 1080 piksel olması bekleniyor.

18:9 görüntü oranına sahip ekranlar, genellikle neredeyse çerçevesiz ekranlarla ilişkilendiriliyor. OnePlus da bu yaklaşımdan şaşmayacak gibi görünüyor. 5T’de 6 inç büyüklüğünde bir ekranın bulunması bekleniyor. Ancak ekran boyutundaki artışa rağmen, telefonun OnePlus 5 ile aynı alanı kaplaması öngörülüyor.

Sızan fotoğraflarda 5T’nin önünde herhangi bir tuşun bulunmaması da dikkat çekiyor. Daha önce internete sızan taslaklarda da parmak izi tarayıcısı telefonun arkasında gösterilmişti. Fotoğraflar da bu taslakları doğruluyor. 5T’nin ön paneli büyük ölçüde ekranla kaplı olduğu için bu tercihe şaşırmamak gerekiyor.

OnePlus 5T 8 GB RAM taşıyabilir

OnePlus 5T, ekran eksenindeki farklılıklar dışında geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan OnePlus 3T’ye benzer bir telefon olacak gibi görünüyor. Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve 8 GB RAM’in bulunması bekleniyor.