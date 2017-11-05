OnePlus 5T Oppo R11S ile aynı tasarıma sahip olacak

Birçok kişi bilmez, ancak OnePlus’ın sahibi BBK Electronics, aynı zamanda akıllı telefon üreticisi Oppo’nun da sahibi olan büyük bir Çinli teknoloji şirketi. Bu nedenle OnePlus ve Oppo’nun telefonlarının aynı tasarım dilini paylaşması çok da şaşırtıcı olmasa gerek.

Bu yılın başlarında, OnePlus 5 çıktığında insanlar bu telefonun Oppo R11 ile aynı tasarıma sahip olduğunu fark etmişti. Ancak ikinci telefon 0.5 milimetre daha inceydi. Teknik özellikler değişse de, OnePlus ürün tasarımı tarafında fazla bir zahmete girmemişti. Görünüşe göre, bu durum devam edecek.

Top-half of OnePlus 5T (2.5t? Ha). pic.twitter.com/pmfhdQSgWQ — Evan Blass (@evleaks) October 30, 2017

Bu ayın sonlarına doğru tanıtılması beklenen OnePlus 5T’nin bu hafta başında sızan bir fotoğrafı ve Phandroid sitesinin söyledikleri, bu telefonun yeni tanıtılan Oppo R11S ile aynı tasarımı paylaşacağını gösteriyor. Yani, OnePlus 5T’nin neye benzeyeceği, Oppo R11S’te gizli.

Umarız günün birinde OnePlus ve Oppo aynı tasarım dilini paylaşmaz ve iki şirketten, birbirinden farklı cihazlar görürüz.